Politiet nedringt om farlige istapper – ikke kapasitet til å sjekke alle

– Vi har fått fryktelig mange meldinger om istapper i Oslo, sier operasjonsleder i Oslo-politiet, Vidar Pedersen til NRK.

Etter klokken 12 i dag har politi og brannvesenet kjørt rundt i byen for å fjerne istapper som henger fra tak på både bygårder, næringsbygg og husstander.

– Vi har fått meldinger fra stort sett hele byen og det er fotgjengere som melder fra om store istapper som har falt i bakken. Vi har også fått meldinger om store istapper som henger på fasader og står i fare for å falle ned, forteller Pedersen.

Så langt i dag har det ikke vært personskader, men en bil fikk en istapp i frontruta i Urtegata i sentrum.

– Gårdeiere har et klart ansvar

Politiet sier de ikke har kapasitet til å sjekke alle meldingene som kommer inn. Pedersen forklarer at de prioriterer ut fra alvorligheten i meldingen, og sperrer av områder. Brannvesenet blir eventuelt tilkalt for å fjerne istappene dersom det er nødvendig.

– Gårdeier har et klart ansvar til å fjerne disse her for å unngå skader på personer. Det er jo et gjentakende problem i byen at når sola kommer og det blir varmere i været, så smelter det på taket, og resultatet er stedvis store istapper.

Pedersen forklarer at gårdeier vil bli fakturert av brannvesenet for jobben med å fjerne istappene.

– Har vi gjennom årene hatt alvorlig personskade med istapper i Oslo?

– Ja, jeg kjenner til at det har oppstått alvorlig personskade flere ganger som følge av istapper som har falt ned.

– Fikk melding om to meter lang istapp

Også brannvesenet kan fortelle om mange meldinger i ettermiddag. En av meldingene gikk på en to meter lang istapp.

– Jeg vil oppfordre alle gårdeiere til å sjekke takene sine for snø og is, og få fjernet istappene selv, eller kontakte et privat selskap for å få fjernet dem, sier vaktkommandør i Oslo Brann og redning, Arvid Nordstrand, til NRK.

Rett før klokken tre kunne Nordstrand fortelle at de har to brannbiler ute for å fjerne istapper i byen.

Politiet oppfordrer folk til å se seg om når de ferdes i gatene.

– Se opp, ta en titt på fasaden opp mot taket på den bygården du går forbi, og ta forhåndsregler ut fra det, avslutter Pedersen.