Politiet kan få blålys hele tiden

Dette blålyset er et litt annet type blått lys, og lyser i ytterkanten av lysbøylen på taket av politibilen. Lyset er svakere og konstant, i motsetning til blålysene under utrykning.

Etter en testperiode i Oslo, har nå et forslag om å gjøre dette blålyset permanent blitt sendt ut på høring.

Det er Vegdirektoratet som foreslår å endre forskriften slik at den åpner for bruk av identifikasjonslys på politiets uniformerte utrykningskjøretøy.

Politidirektoratet ønsker forslaget velkommen.

– Politiet ønsker å ha en synlighet hele tida, ikke bare i akuttsituasjoner. Vi vil vise at vi er til stede i gatebildet når det er mørkt for eksempel, og det bidrar slike lys til. Det gjør det lettere for folk å få kontakt med oss hvis de har behov for det, sier Elisabeth Rise som er seksjonssjef i Politidirektoratet.

Frykter ikke forvirring

I høringsforslaget skriver Vegdirektoratet at «lyset skal virke gjenkjennende og uten å virke provoserende eller urovekkende overfor omgivelsene. Det skal ikke brukes under utrykning». Andre biler skal altså ikke vike veien hvis en politibil kommer med slike lys.

– Er det ikke fare for at folk skal forveksle disse blålysene med blålys under utrykning?

– Nei, vi mener vi har fått justert blåfargen og kraften på lyset, sammen med at det er konstant og ikke pulserende slik vi er vant til å se blålys i utrykninger, sier Elisabeth Rise i Politidirektoratet.

Hun understreker at de etter høringsrunden eventuelt kommer til å endre utseendet på lysene, og at det skal lages klare retningslinjer for bruken, slik at folk ikke blir forvirret og misforstår.

Politidirektoratet tror forskjellen på de nye blålysene og utryknings-blålysene er så store at folk ikke blir forvirret. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Erfaringer fra andre land

Denne typen lys er allerede tatt i bruk i flere andre land som USA, Storbritannia og Sverige, og erfaringer derfra er gode, ifølge Vegdirektoratet.

Tilbakemeldingene fra feltforsøket i Oslo politidistrikt har også vært positive, heter det i høringsforslaget.

«Politimannskapene er positive til ordningen samtidig som eksterne samarbeidspartnere og publikum har opplevd en større tilstedeværelse med tanke på politiets patruljevirksomhet».

Også Norges Automobil-Forbund NAF synes dette er en god ide, sier de til NRK i dag.