Politiet i Øst fortsatt for treige på nødanrop

«Det er melding om skyting i Oslo politidistrikt», lyder beskjeden på operasjonssentralen i Ski.

– Vi er jo nabodistrikt. Folk forflytter ser raskt, forklarer operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt.

– På ettermiddager, kvelder i helga og natt til helga, skjer det mye. Det går så jevnt noen ganger at man ikke får spist matpakka.

Sandbergs ansvar som operasjonsleder er å besvare telefoner fra publikum og styre politipatruljene i felt. Noen ganger gjør den store pågangen at det er vanskelig å svare alle raskt nok.

– Vi vet jo aldri hva den i den andre enden, enten det er på samband eller telefon, ønsker. Trenger man øyeblikkelig hjelp, så bør man få svar ganske fort, sier Sandberg til NRK.

Foto: Jorunn Hatling / NRK

Absolutt krav

I juni, juli og august svarte politiets operasjonssentral i Ski i snitt på 90 prosent av 112-nødanropene innen tidsfristen, viser tall NRK har fått fra politiet (se faktaboks).

Det nasjonale kravet innebærer at 95 prosent av alle anrop til politiets nødnummer 112 skal besvares innen 20 sekunder.

Politiet i Øst har ikke nådd de absolutte målet siden mars. Også politipatruljer i felt har opplevd at det er vanskelig å få tak i sine kolleger på operasjonssentralen.

– Det er jo ikke vond vilje som gjør at de ikke svarer oss eller publikum. Det kommer an på antallet oppdrag og telefoner de får inn. Jeg skulle selvfølgelig ha ønsket at de svarte, men da får jeg heller vente, sier Ole Juelsen, innsatsleder i Øst politidistrikt.

Ole Juelsen opplever av og til at han ikke får tak i sine kolleger på operasjonssentralen når han er ut i felt. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Mange ansatte sluttet

Tall NRK har hentet inn viser at også enkelte andre politidistrikt har hatt problemer med å klare 95 prosent kravet denne våren, mens andre politidistrikt har en svarprosent som ligger langt over.

Øst politidistrikt peker seg ut negativt blant dem som ikke har nådd det nasjonale kravet.

Noe av problemet skyldes av at mange ansatte sluttet da de tre operasjonssentralene i Lillestrøm, Ski og Sarpsborg ble slått sammen til én felles operasjonssentral i Ski 7. mars i år.

Som en del av politireformen, kalt nærpolitireformen, ble Romerike, Follo og Østfold politidistrikter slått sammen til Øst politidistrikt.

Øst politidistrikt ble Norges nest største med over 720.000 innbyggere. Der fikk også ansvar for tre av de viktigste grenseovergangene: Oslo Lufthavn, Ørje og Svinesund.

– I starten syntes jeg det var ganske kaotisk. To tredjedeler av distriktet var nytt for alle, ulike arbeidsmetoder og mange hadde ikke arbeidet sammen før, forklarer Sandberg.

Foto: Jorunn Hatling / NRK

Har fått kritikk tidligere

NRK har tidligere vist at folk har slitt med å få tak i politiet i Øst politidistrikt på telefon på deres femsifrede 02800-nummer, men til forskjell fra nødnummeret finnes det ikke noen krav om hvor raskt man skal få svar på dette servicenummeret.

Innringere og tipsere kan sitte opp mot 30–40 minutter i kø. Medier får ikke kontakt med politiet ved hendelser.

Etter de kritiske presseoppslagene ble operasjonssentralen i Ski styrket med ti stillinger.

– Vi har satt i gang en rekke tiltak etter den kritikken som kom, og vi mener nå at vi går riktig vei. Vi ser at vi har kortere svartid på 02800, og vi klarer i mye større grad å svare på nødtelefonen innenfor kravene som er gitt, og vi ser at responstida vår er innenfor de nasjonale krava som er satt, svarer Trond Arvid Olsen, seksjonsleder i Øst politidistrikt.