Politiet gjør nye undersøkelser ved familien Hagens eiendom

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i tre måneder, etter at hun forsvant 31. oktober i fjor. Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem den samme dagen.

Politiets hovedteori er at 68-åringen ble bortført fra sitt eget hjem.

Torsdag gjør politiet nye tekniske undersøkelser ved tomten til familien Hagen i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog.

Digital modell

Politiet bruker også et apparat for 3D-skanning ved tomten. Det var Aftenposten som først omtalte saken.

– Etter det jeg forstår driver politiet laserskanning av området, sier NRKs krimkommentator Olav Rønneberg.

Det er Kripos som utførte laserundersøkelsene, og disse gjøres rutinemessig i slike kriminalsaker.

– Dette er vanlig for å kunne lage en digital modell av åstedet og området for å kunne gjøre en virtuell reise på tomta og inn i huset. Du kan få fugleperspektiv, måle avstander, legge inn funn og se hvilket innsyn og utsyn man har fra ulike vinkler, forklarer Rønneberg.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i 3 måneder. Foto: PRIVAT/NRK

Leif Riise leder 3D-skanningprosjektet på Kripos, som har vært i gang i snart fire år. Først som et samarbeid mellom Kripos, Oslo politidistrikt og Politidirektoratet. Siden sommeren 2015, kun i regi av Kripos.

– 3D-skanning vil det bli mer og mer av. Noen land skanner alle åsteder, har Riise tidligere fortalt til Politiforum.

I en SMS til Aftenposten skriver familiens bistandsadvokat, Svein Holden, at familien er kjent med at politiet har ønsket å gjøre disse undersøkelsene i flere uker.

NRK har snakket med politiet som ikke vil kommentere etterforskingen. De ønsker ikke å gå inn på hva de undersøkelser, heller ikke hvorfor de gjør undersøkelser på tomten.

Ved huset på Fjellhamar står det en sort varebil fra politiet i oppkjørselen til eiendommen. Klokken 12.00 torsdag er politiet ferdig med undersøkelsene.

Flere undersøkelser

Politiet har også gjort undersøkelser om stjålne biler kan ha vært brukt under det som kan være en bortføring av Anne-Elisabeth Hagen.

– Jeg kan bekrefte at stjålne biler er et av flere områder vi har fokus på i etterforskningen, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt, til NRK forrige uke.

Det ble også utført undersøkelser av Langvannet som grenser til savnede Anne-Elisabeth Hagen og ektemannen Tom Hagens eiendom. Søket ble avsluttet forrige uke.

Politiet gjorde funn, men vil ikke kommentere hva slags gjenstander eller antall gjenstander som ble funnet.

I forbindelse med søket i vannet har politiet sagt at det ikke er Hagen de leter i vannet, men eventuelle spor som kan ta dem videre i etterforskningen.

SØK I VANN: Søket av Langvannet ble avsluttet fredag 24. januar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det har tidligere blitt kjent at ektemannen varslet politiet om den mulige bortføringen ved 14-tiden den 31. oktober, og at politiet kort tid senere startet en skjult etterforskning.

Grunnen til at etterforskningen ble holdt skjult, var at politiet fryktet at medlemmer av familien, boligen og arbeidsplassene til familiemedlemmer kunne bli holdt under oppsikt.

Fått inn flere tips

Antallet tips som politiet har mottatt var på onsdag ettermiddag 1380 tips, opplyser politiet.

Tipsene omhandler blant annet opplysninger om mulig skjulesteder, mistenkelige personer og mistenkelige biler.

Politiet ønsker ikke å gå inn på innholdet i tipsene eller hvordan de føles opp av hensyn til etterforskningen.