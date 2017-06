Politiet etterforsker drap på Hellerud

ETTERFORSKER DRAP: Politiinspektør Grete Lien Metlid vil ikke kommentere hvorfor saken etterforskes som drap. Foreløpig er politiet sparsomme med opplysningene. Foto: NRK

– Avdøde er en mann i 50-årene. Han er norsk statsborger og hjemmehørende her, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i oslopolitiet.

Mannen ble funnet av familiemedlemmer i sitt hjem i Hellerudgrenda på Oslos østkant torsdag.

Politiet vil ikke kommentere mer rundt dødsårsaken fredag.

Avdødes bil er ikke funnet, og politiet ønsker tips og opplysninger om den. Bilen er en hvit Toyota Auris 2013-modell – reg.nr. BS84111.

Ifølge Metlid ringte familiemedlemmene til politiet kl 16.10 i går ettermiddag. Deretter rykket politi og ambulanse ut til stedet. Mannen ble raskt erklært død.

– Krimteknikere har jobbet på stedet i går kveld og i hele natt. Dette arbeidet vil fortsette, sier Metlid.

Det er en bil av denne modellen den drepte hadde. Har du opplysninger om bilen, ring politiet på 22 66 96 00. Foto: Politiet

Boligen rasert

Ifølge VG har to arbeidere som har drevet med gravearbeid ved huset i rundt halvannen uke avgitt forklaring til politiet. De forteller til avisen at boligen var rasert. Det samme forteller et vitne NRK har vært i kontakt med.

– Vi ønsker ikke nå å gå inn på hvordan det så ut i boligen hans, sier Metlid til NRK.

Hun vil heller ikke svare på hvorfor dødsfallet etterforskes som et drap.

Etterlyser vitner

– Han skal ha vært sett utenfor sitt hjem klokken 12 i går, sier Metlid om avdøde.

Politiet etterlyser nå vitner som kan ha sett mannen på dagen torsdag eller tidligere, eller vitner som kan vite mer om drapet.

– Vi har foreløpig valgt å ikke gå ut med bilde av avdøde. Vi vil vurdere det og jobber videre med taktisk etterforskning.

Metlid sier at etterforskningen vil fortsette gjennom helgen.