Politiet er maktesløse i møte med unge voldsutøvere

Onsdag kveld i forrige uke fikk politiet en melding om en 18 år gammel mann som hadde blitt knivstukket i halsen på Vaterland bro på Grønland.

GROVERE VOLD: Geir Tveit som er leder for politiets forebyggende avdeling i Oslo sentrum, sier de har hatt flere hendelser hvor ungdommer kunne endt opp som drapsmenn. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Det var bare millimeter om å gjøre før det der kunne gått veldig galt. Offeret ble lagt inn på sykehus og det går heldigvis bra med han nå.

Det sier Geir Tveit som er leder for politiets forebyggende avdeling i Oslo sentrum.

Politiet vet foreløpig lite om konflikten mellom offeret og den 14 år gamle gjerningspersonen, men sier stikket traff hovedpulsåren.

– Det var ren og skjær flaks at han overlevde. Han kom seg på sykehus før han blødde i hjel.

SPERRET AV: Politiet sperret av et område på Vaterland bro på Grønland etter at en 18 år gammel mann ble knivstukket i halsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

70 anmeldte forhold

Den 14 år gamle gutten har vært en kjenning av politiet lenge. Han har på få år begått mer enn 70 lovbrudd, skriver Akersposten.

Siden han er under den kriminelle lavalder, kan politiet verken sikte eller straffe ham. De har sendt rundt 40 bekymringsmeldinger om gutten til barnevernet, sier Tveit.

– Vi kan ikke straffe ungdommer under 15 år, det er det myndighetene som må gjøre, og her er det altfor dårlige tiltak.

– Hva mener du med det?

– Jeg vet ikke om barnevernet ikke har eller ikke vil bruke de rette tiltakene. I altfor mange tilfeller tar det altfor lang tid. Jo lenger disse ungdommene får holde på, desto dårligere går det. Dette må tas tak i tidlig og det er dårlig forebygging at ikke det skjer.

– Mangler gode tiltak

Ifølge barnevernet i bydel Østensjø har volden blant unge blitt grovere de siste tre årene.

Barnevernets oppgave er å beskytte ungdommen og ikke samfunnet mot disse.

Fungerende barnevernsleder i bydel Østensjø, Agnete Weberg Gundersen, innrømmer at ikke det finnes gode nok tiltak for voldelig ungdom som bryter loven gjentatte ganger.

STOR UTFORDRING: Agnete Weberg Gundersen er fungerende barnevernsleder i bydel Østensjø. Hun sier det å finne tiltak som passer for voldelig ungdom er viktig og at dette er en stor utfordring samfunnet har. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Vi tar alle bekymringsmeldinger vi får fra politiet og andre på alvor og iverksetter tiltak. Per i dag så har vi ikke et institusjonstilbud som rommer denne typen ungdom, sier Weberg Gundersen.

Bekymrende utvikling

Sprettkniver, slåsshansker og luftpistoler er noen av beslagene politiet har gjort det siste halvåret i møte med ungdom. Voldssituasjonen bekymrer ungdomsarbeider Mohamed Fariss.

– Det er ille når 13-14-åringer driver med vold.

ALARMERENDE UTVIKLING: Mangeårig ungdomsarbeider Mohamed Fariss er i daglig kontakt med ungdom i Oslo sentrum. Han sier den grove voldssituasjonen også bidrar til å skape frykt blant enkelte ungdommer. Foto: Andreas Molland / NRK

Fariss jobber både med inkludering og integrering i sportsklubben Sterling. Han mener at forebyggende arbeid må starte tidligere.

– Vi hører om enkelte saker der barnevernet bruker lang tid for å gå inn. Det er behov for en tidligere innsats. Også må det samtidig jobbes med de eldre ungdommene som er forbilder for yngre.

En annen som er bekymret er lederen i Grønland beboerforening, Berit Jagmann.

– Siden i sommer har dopsalget økt. Det har blitt mer aggressivt og de som selger er yngre enn før. Det har vært konfrontasjoner, knivstikkinger og folk føler seg mer utrygge.

BEKYMRET: Lederen i Grønland beboerforening, Berit Jagmann, er bekymret for ungdommene i nærområdet. De har sett 12-åringer selge narkotika på gata. Foto: Fouad Acharki / NRK

Hun peker også på manglende ungdomstilbud i bydel Gamle Oslo som Grønland er en del av.

– Dette er en sentrumsbydel, og her burde det være et mye bedre tilbud for ungdommene.

– Har satt av penger

Den nye regjeringen åpner opp for at flere barnevernsinstitusjoner kan få sperre barn som begår alvorlig kriminalitet inne.

Oppvekstbyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen fra SV, frykter at tiltak som ungdomsfengsel kan skape tikkende bomber.

– Vi har prøvd denne typen virkemidler i mange år med strenge adferdsinstitusjoner. Mange vil spørre seg om dette er i tråd med barnekonvensjonen. Men jeg er klar over og veldig bekymret for at så mange ungdommer får bekymringsmeldinger på seg uten at vi får stoppet dem på gode måter. Sånn skal det ikke være.

MÅ FINNE LØSNINGER: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen fra SV, sier hun skal ta opp voldsproblematikken i første politirådsmøte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Barnevernet sier selv at de ikke har gode tiltak for barn som har en gjentagende voldsproblematikk. Hva gjøres med det?

– De neste tre årene har vi satt av penger til å utvikle nye måter å jobbe inn mot ungdom som begår kriminelle handlinger på. 15 millioner kroner skal brukes. Vi skal også få 10 millioner kroner fra staten for å utvikle nye grep i bydelene, særlig for gruppa 12–14 år.