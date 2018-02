Politiet beklager: – Det kan godt hende at vi har vært for dårlige

Lørdag ettermiddag kom fem-seks politibiler, en kommandobil og hundepatruljen til McDonald`s på Grorud der de, slik John Roger Lund forklarer det, slo ring rundt burgerkafeen og ransaket folk og biler på jakt etter kriminelle som hadde kjørt fra Linderud. Politiet fant ei øks og pistolhylser og de tok beslag i en bil.

19 år gamle Sami Hassan og kameraten Emmanuel Osei satt på kafeen. De hadde tatt toget til Grorud for å spise og ha en hyggelig kveld på McDonald`s.

– Vi var ferdigspist da fire politibetjenter kom bort til oss. Vi tenkte at de skulle spørre oss om hjelp eller om vi hadde sett noe som hadde skjedd i området.

Politiet fotograferte dem mens alle så på

Politiet ba om legitimasjon, og Sami Hassan trodde de kunne gå etter å ha vist ID.

– Vi hadde ikke lyst til å lage noe styr, så vi samarbeidet med politiet. Vi tenkte dette sikkert skulle gå over etter at vi hadde vist ID-ene våre, for vi er ikke kriminelle.

Det de først og fremst reagerer på er at politiet fotograferte dem mot en vegg inne i selve hamburger-kafeen etter at de ble ransaket på toalettet.

– Det var ydmykende, fordi de andre folka som satt der tenkte sikkert at vi var kriminelle, at vi var ungdommer med kriminell bakgrunn.

Vil møte politiet som fotograferte

Politiinspektør John Roger Lund. Foto: Elin Martinsen / NRK

Politiinspektør John Roger Lund sier at det er en vanskelig å få til å både være en maktfaktor som skal bekjempe kriminalitet og å bygge tillit i befolkningen, særlig når de er ute etter mange mennesker på samme tid.

– Vi har jo ingenting å vinne på å krenke folk. Har vi gjort en feil, ja da skal vi være de første til å be om unnskyldning. Det kan godt hende at vi har vært for dårlige.

Sami Hassan sier han synes det er bra hvis politiet skjønner at de har gjort en feil. Men han vil gjerne snakke med de politibetjentene som var på McDonald`s på Grorud lørdag.

– Jeg vil gjerne at politibetjentene beklager, at ikke bare sjefen snakker for dem. Det hadde vært fint om vi kunne møtt dem personlig og snakket med dem og fått en beklagelse, sier Sami Hassan.

Politiinspektøren på Stovner ber de to sende ham en epost med telefonnummer, så skal han ringe dem slik at de kan komme til kontoret hans.

– Det er veldig greit at de får møte de politifolkene som var på stedet sånn at de får forklare hvorfor de gjorde som de gjorde, og hvis de er helt uskyldige oppi dette ber vi om unnskyldning. Jeg vil ikke miste tilliten hos disse ungdommene.