Politiet advarer mot 112-svindel

Fredag ettermiddag ringer folk til politiet etter å ha fått anrop fra 112.

– Dette er svindel og 112 ringer ikke ut!, skriver Øst politidistrikt.

Det samme skjer i politidistrikter flere steder i landet.

– Snakker gebrokkent norsk

Agder-politiet har hatt uvanlig mange innringere fredag, forteller operasjonsleder Lars Hyberg:

– I løpet av dagen har vi hatt påfallende mange telefoner fra folk som forteller at de har blitt oppringt på mobilen fra et telefonnummer som fremstår som telefonnummer 112. Når de tar telefonen, blir det snakket til dem på gebrokkent norsk.

Vet dere hva disse sier?

– Nei, foreløpig så vet vi ikke hva det blir spurt om, sier Hyberg og understreker;

– Bare for å være helt krystallklar: politiet vil aldri ringe til noen på dette nummeret. Det er et nødnummer som kun skal brukes å ringes til i forbindelse med nødssituasjoner. Så, mest sannsynlig er dette et forsøk på bedrageri.

Ikke svar, ikke ring opp

Foreløpig mangler politiet oversikt over hvem som rammes. Vest, Sør-Øst, Øst og Agder politidistrikt har så langt advart mot telefonnummeret fredag ettermiddag.

Selv om mange av aner at noe ikke stemmer ber politiet folk om å la telefonen være dersom de får anrop fra nødnummeret 112.

– Vi vil nå oppfordre folk til å la være å svare på telefonen. Hvis det er noen som blir utsatt for et bedrageri i forbindelse med dette, er vår oppfordring å anmelde det, sier Hyberg.

Politidirektoratet opplyser at det var lignende hendelser forrige helg og at det finnes teknologi som gjør det mulig for svindlere å velge hvilket nummer som dukker opp på telefonen som blir oppringt.

