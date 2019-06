Plutselig styrtregn over Oslo – fører til store problemer

Nødetatene måtte rykke ut til trær som hadde falt over biler og trikkespor på Grünerløkka i Oslo.

Også på Oslos østkant ved Bergkrystallen har et tre veltet over to biler. Det ble ikke funnet personer i disse heller.

På et tidspunkt søkte de med hund fordi et tre hadde falt over biler i Helgesens gate. Det ble ikke funnet noen personer i bilene.

Marianne Aamodt er en av mange som ble rammet av de voldsomme kreftene, og bilen hennes er regelrett knust.

– Hele fronten er trykket inn. Jeg parkerte og gikk ut av bilen 20 minutter før det skjedde, så det var flaks, sier Aamodt til NRK.

Hun så på uværet innenfra, men gikk ut da det roet seg.

– Da fant jeg ikke bilen min, ikke før politiet sa at den var under dette treet. Jeg er glad det ikke har skjedd noe mer, men det er jo voldsomt likevel, sier hun.

Politiet på stedet forteller at Aamodt trolig hadde mistet livet om hun satt i bilen, så knust ble den da treet falt.

REGN: – Det er mye vann i gatene og trær har falt over ende, sier brigadesjef Freddy Høynes, i Brann- og redningsetaten i Oslo. Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

–Det er mye vann i gatene og trær har falt over ende her i Sofienbergparken og seilduksgata. Foreløpig ikke fått melding om personskader. Dette var et kort og voldsomt uvær så vi er ute med store ressurser, sier brigadesjef Freddy Høynes, i Brann- og redningsetaten i Oslo.

Påvirker også biltrafikken

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at det er sterk redusert trafikk på riksvei 150. Veien er stengt i retning Ulven på grunn av mye vann i veien.

– Det er mye vann under Sinsenkrysset. Vi har patrulje på stedet som sperrer veien, sier operasjonsleder i Oslo-politiet, Line Skott.

BILER: Trær har falt over to biler i Helgesens gate i Oslo Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Ved Schweigaards gate ved krysset til Oslo er begge gatene stengt fordi veien har sprukket.

– I Schweigaards gate buler asfalten ut på grunn av trykk nedenifra, sier Skott.

Det er meldt om mye stein i området Carl Bernes plass, politiet tror disse har løsnet på grunn av styrtregnet.

Utfordringer for trikken og T-banen

Trærne som har falt over trikken på Birkelunden har falt over en kjøreledning.

– De trikkene som er i området mellom Storo og Nybrua blir stående, mens de andre kjører om Trondheimsveien, i traseen til 17-trikken, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud.

Han er usikker på når trikken vil kjøre som normalt over Birkelunden. De får hjelp av brannvesenet til å fjerne trærne.

– Vi være sikre på at ikke det er skade på strømledninger – for det kan fort skje. Det må påregnes at dette kan ta tid, sier han.

Det er også problemer med to av linjene på T-banen.

– T-banens linje fire og fem sliter også litt, og også der er det snakk om trær, som har veltet.

TRÆR: Et tre som har falt over trikkesporene på Grünerløkka forsinker trikken. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Brannvesenet opplyser at de har rundt 30 oppdrag å håndtere i hovedstaden. Grunnen er mye overvann som medfører problemer i trafikken og oversvømmelser i kjellere.

Regnet har nådd Nesodden. Der er brannvesenet på plass for å fjerne et tre som har falt over Røerveien.