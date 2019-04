Pilot hevder han nesten kolliderte med drone nær Oslo lufthavn

En pilot og en student fra flyskolen Pilot Flight Academy tok skjærtorsdag av fra Torp lufthavn med kurs mot Værnes.

Klokken 14 fløy de over Jessheim og inn i det kontrollerte luftrommet som omgir Gardermoen. Plutselig dukket det opp, bokstavelig talt ut av det blå, noe som piloten bestemt mener var en drone.

Den var anslagsvis mellom 60 og 100 centimeter stor – og farlig nær flyet.

– Dette skjedde på 10.000 fots høyde. Det er vanskelig å anslå akkurat hvor nærme dronen var, siden flyet beveget seg i rundt 200 kilometer i timen. Men dette var en potensielt svært farlig situasjon, sier Frode Granlund, administrerende direktør ved Pilot Fight Academy.

– Kunne skadet flyet

Han uttaler seg på vegne av flyskolen, som ikke tillater at piloten selv blir intervjuet. NRK har imidlertid lest en Facebook-post der piloten beskriver hendelsen. Han skriver at han måtte ta en unnamanøver for å unngå kollisjon med dronen.

– Konsekvensen av et sammenstøt kunne vært alt fra mindre skader til større skader på flyet eller nødlanding, sier Granlund.

– Er det noen grunn til å betvile at det var en drone som piloten observerte?

– Jeg har ikke kunnskap nok om droner til å kunne mene noe om dette, men det vil alltid kunne være usikkerhet tilknyttet øyeblikksobservasjoner. Vi håper de videre undersøkelsene vil kunne avklare dette.

Vil undersøke

Avinor bekrefter at hendelsen ble meldt inn til flygeledelsen umiddelbart. Det ble ikke meldt om flere droneobservasjoner.

Episoden er også rapportert til Luftfartstilsynet, som skal undersøke nærmere.

– Vi vil følge opp dette og forsøke å finne ut hvem droneføreren var. Dronen var i et område den ikke skulle være og skal ikke kunne dukke opp uanmeldt i et kontrollert luftrom, sier Henning Tennes, beredskapsvakt i Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet ser meget alvorlig på hendelsen. Havarikommisjonen er varslet og politiet vil bli kontaktet.

– I kontrollert luftrom er det kontinuerlig overvåking av lufttrafikken. Dermed kan det være mulig å få tak i radarbilder eller annen type historiske data fra stedet og tiden hendelsen skal ha skjedd. Bildene vil vise dronen, dersom den er utstyrt med transponder, sier Tennes.

– Vanskelig å få dokumentert

Anders Martinsen, leder i UAS Norway, som er interesseorganisasjonen for droneoperatører, er glad for at det blir oppmerksomhet rundt hendelser som kan styrke sikkerheten i lufta.

Anders Martinsen, leder i UAS Norway, interesseorganisasjonen for droneoperatører. Foto: Autofokus

– Hvis det er riktig at piloten har sett en drone på 10.000 fot er det helt uakseptabelt. Der har en drone ingenting å gjøre, sier han.

Martinsen legger til at svært få droner kan fly så høyt som 10.000 fot, altså 3000 meter, og han ser heller ingen hensikt med å skulle fly så høyt.

– Vi stiller ikke spørsmål ved pilotens subjektive opplevelse, men på generelt grunnlag er det vanskelig å få dokumentert slike hendelser. Uten en dronepilot, eller det at man faktisk finner dronen, er det vanskelig å verifisere om det faktisk var en drone.

Martinsen har forhørt seg i det norske dronemiljøet om hendelsen torsdag, uten å få noe informasjon utover pilotens beretning.

Ifølge analysebyrået Opinion eide rundt 400.000 nordmenn en drone i 2018.

Antallet hadde nesten doblet seg fra 2017.

