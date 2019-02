Person stukket flere ganger med kniv

Politiet søker med flere patruljer etter at en mann ble stukket flere ganger med kniv i Motzfeldts Gate som går mellom Grønland og Tøyen i Oslo.

Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 19.03, og søker etter to gjerningspersoner.

Mannen er kjørt til Ullevål sykehus og tilstanden skal være kritisk, ifølge politiet.

– Det ligger en mann på operasjonsbordet nå og kjemper for livet. Alle opplysninger er superviktige for oss nå, slik at vi er sikre på å komme til bunns i saken, sier innsatsleder i Oslo-politiet, Tore Barstad.

Han oppfordrer samtlige som har vært i området rundt klokken syv til å ta kontakt med politiet for å opplyse saken så godt som mulig.

Kontroll på to personer

Politiet har kontroll på to personer som kjøres i arresten.

– Det er to som har løpt fra stedet og to vi har kontroll på som er interessante i saken, sier Barstad.

Politiet bekrefter ovenfor NRK at de søker etter en person som skal ha tatt taxi bort fra stedet.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om foranledningen til knivstikkingen. De har sperret av åstedet og snakker med vitner.