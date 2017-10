Pengeutpressing for å slippe juling

Elever ved Råholt ungdomsskole i Eidsvoll presses for penger av medelever for å slippe å bli banket opp, skriver Eidsvoll Ullensaker Blad. Foreldre sier også til avisen at barn trues til å dele film av slagsmål. FAU-lederen sier skolen har et alvorlig problem.