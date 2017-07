Parkene skal bli renere i sommer

En ekstrapott på sju millioner kroner skal sørge for mer søppelplukking og bedre renhold i parkene i Oslo sentrum gjennom sommeren.

– Det blir ansatt flere folk som får ansvar for å holde gatene og parkene rene, forteller en svært fornøyd byrådsleder, Raymond Johansen (Ap).

Grünerløkka får to millioner kroner, bydelene Sagene, St. Hanshaugen, Frogner og Gamle Oslo får en halv million hver, og Bymiljøetaten får tre millioner kroner.

Skal få mye ut av pengene

Byrådslederen står i sola i Sofienbergparken på Grünerløkka, omkranset av bydelspolitikere fra eget parti og samarbeidspartnerne SV og MDG.

Leder i Grünerløkka Arbeiderparti, Victoria Marie Evensen, tar gladelig imot to millioner kroner ekstra til renhold og søppelplukk.

– Mange har vært opptatt av at det av og til ikke har sett så bra ut som det burde. Vi har et godt samarbeid med Rusken, og skal få mye ut av pengene. Det vil gagne bydelen og dens befolkning, lover hun.

Byrådslederen sammen med fornøyde bydelspolitikere i Sofienbergparken. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Vil samle renholdet

Men i Høyre er de ikke like imponert over ekstrapotten til søppelplukk. De er glad for pengene, men mener det ikke er nok og vil at renholdet i hovedstaden skal koordineres bedre.

Alle disse ekstrapengene blir litt som å øse fra en båt som er lekk. Det hjelper litt, men vi løser ikke det grunnleggende problemet. Eirik Lae Solberg (H)

Høyre og Eirik Lae Solberg støttet ekstrapotten, men vil omorganisere renholdet. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Nylig foreslo gruppeleder Eirik Lae Solberg i bystyret at Oslo bør få én overordnet ledelse som skal gjøre renholdet mer effektivt, og det gjerne for mindre penger.

Ifølge Solberg har det nemlig lenge vært et salig rør av private foretak, frivillige organisasjoner, bydeler, kommunale foretak og etater og statlige foretak og etater, som prøver å ta seg av renhold, uten helt å vite hva de andre driver med.

Men Raymond Johansen avviser kritikken.

– Det er jo totalt respektløst mot bydelene og alle de som gjør en kjempeinnsats for å holde byen ren. Det viktigste er at bydelene, bymiljøetaten og Rusken nå får en forsterket mulighet til å gjøre det rent og fint. Det å snakke om nye organisasjonssystemer nå, er rett og slett smålig.