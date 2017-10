Pågripelse i Boligbygg-saken

En person er pågrepet og siktet for grov økonomisk utroskap av Økokrim etter at de startet etterforskning av boligkjøpene til Boligbygg, et kommunalt foretak i Oslo, skriver Dagens Næringsliv. Økokrim vil ikke si hvilken tilknytning mannen har til Boligbygg.