Pågrepet for tre drapsforsøk i 2012

Fredag 24. august ble mannen pågrepet på Oslo Lufthavn Gardermoen, etter å ha oppholdt seg i utlandet i seks år.

– Han har oppholdt seg i et afrikansk land. De siste månedene har det pågått en dialog med hans forsvarer og ham, hvor politiet har anmodet ham å melde seg, forteller politiadvokat Ingvild Myrold.

To personer ble skutt og en person ble knivstukket da hendelsen fant sted 5. juli 2012. Flere vitner observerte krangel og slåssing inne på utestedet før skytingen, som fant sted på gaten utenfor etter at dørvaktene hadde tatt de kranglende partene med ut. Trolig var det et gjengoppgjør.

– Etterforskningen som ble gjort i 2012 etterlatte inntrykk om at dette var et gjengmiljø, sier Myrold.

Både de fornærmede og den siktede var kjenninger av politiet i forkant av hendelsen. Allerede i 2012 var mannen mistenkt for gjerningen. Nå er han siktet for drapsforsøk.

Meldte seg frivillig

Politiet har jobbet med å finne ut av hvor den mistenkte har oppholdt seg i utlandet de siste seks årene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er blitt jobbet aktivt med å forsøke å avdekke hvor i utlandet han har oppholdt seg. Han returnerte til Norge frivillig og visste at politiet ønsket å pågripe ham, sier Myrvold.

Mandag ble han fremstilt for varetektsfengsling i fire uker, med brev- og besøksforbud. Retten mener det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å kontakte vitner eller andre involverte i saken dersom han løslates.

– Det har ikke vært avhør ennå, så jeg kan ikke si så mye om hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet ennå, forteller mannens forsvarer Nils Jørgen Vordahl.