På safari i Oslo

Midt i urbane Oslo, blant kaffesteder og motorveier, finnes det også små områder med natur og ville dyr. I filmen «Oslos Ville hjerte» blir du kjent med det som nærmest er et parallelt univers i hovedstaden, der ville dyr har tilpasset seg bylivets mas og kjas.

– Jeg syntes byen har en veldig spesiell type villmark, sier mannen bak filmen, James Ewen.

Ewen er opprinnelig fra England og har jobbet mange år som naturfotograf i Afrika, der han har filmet for både National Geographic og BBC.

For seks år siden flyttet han til Norge, der han nå bor med sin norske kone og barn. Derfor var det naturlig å bytte ut løver og sjimpanser i Afrikas villmark med snegler og bevere i Norges hovedstad.

– Først og fremst vil jeg at folk skal sette større pris på det dyrelivet som er i byen og forstå at det på en måte er like vilt som det som er ute i villmarken.

VIDEO: Se klipp fra filmen, og bli med i hagen på Rodeløkka der syv grevlinger bor under et hus. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se klipp fra filmen, og bli med i hagen på Rodeløkka der syv grevlinger bor under et hus.

Filmer urbane grevlinger

Rev som lever de glade dager på Hovedøya, fugler som danser vals i Østensjøvannet og ørret som gyter i avløpsvannet under en parkeringsplass på Majorstua er bare noen av dyrene man blir kjent med i filmen.

Men det er grevlingfamilien som har slått seg ned på Rodeløkka, og som lever av søppel og gårsdagens take away, som er filmskaperens favoritthistorie.

Filmskaper James Ewen har filmet i rundt to år til filmen om villdyrene i Oslo. Foto: Thor Håkon Ulstad

– Man tenker at grevlinger bor på landet, men de finnes her på Rodeløkka, midt i byen.

De urbane asfalt-grevlingene har trolig holdt til her i mange år. Grevlinger bruker nemlig de samme hiene i generasjoner, så når byen har vokst har grevlingene måtte tilpasse seg.

– Kanskje er dette et gammelt grevlingtråkk, men så har vi lagt asfalt over, sier han og peker nedover på Rodeløkka der han har hatt sett grevlingen krysse gata flere ganger.

– Bever i byen er spesielt

En skulle kanskje tro at er var stor forskjell på å filme skikkelige ville dyr og skikkelig villmark, og på det å sitte i en hage på Rodeløkka å vente på grevlinger. Men så ulikt er det visst ikke.

– Det er litt kaldere i hagene i Oslo, enn i Afrika, sier filmskaperen og ler.

– Men man må bruke samme teknikkene som i skogen og villmarken, man må gjemme seg i busker eller ligge i et telt. Dyrene gir ikke opp hemmelighetene sine lett. Hvis grevlingen ser et kamera, så snur den og løper en annen vei.

Og det ble mange timer luskende rundt på jakt etter de gode historiene. Filmingen har tatt rundt to år.

– Det er blitt mange overraskelser for meg. Det er at det er bever midt i byen, det er spesielt. Og laks og vanderfalk. Jo lenger jeg har jobbet med det, jo mer spennende har det blitt.

Filmen «Oslos Ville hjerte» kan du se i Ut i naturens «En naturlig helaften», på NRK1 klokken 21.30 tirsdag 20. desember.