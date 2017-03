P-plassene skal vekk

Bystyret avviser et innbyggerforslag om å stanse fjerningen av mellom 400 og 500 parkeringsplasser på gateplan i bydel Frogner. Til sammen skal om lag 1 500 p-plasser vekk for å lage åtte nye byruter i et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3.