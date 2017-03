Øvre Romerike i Akershus øker mest

Alle de seks kommunene på Øvre Romerike, Gjerdrum, Nannestad, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal og Nes, hadde over to prosent befolkningsvekst i 2016. De to kommunene ved foten av Romeriksåsene, Gjerdrum og Nannestad, hadde over tre prosent vekst.

De 223 nye gjerdrum-sokningene i fjor, sørget dermed for at den nest minste kommunen i Akershus nå troner helt på toppen av lista, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Befolkningvekst i Akershus og Oslo Kommune Folketall 1. januar 2017 Vekst i 2016 Prosentvis vekst Prosentvis vekst siste 10 år Gjerdrum 6 546 223 3,5 21,3 Nannestad 12 657 390 3,2 18,9 Lørenskog 37 406 1 038 2,9 17,6 Vestby 17 188 456 2,7 27,2 Ullensaker 35 102 913 2,7 35,3 Hurdal 2 910 73 2,6 8,7 Eidsvoll 24 414 604 2,5 25,8 Nes 21 241 458 2,2 15,3 Rælingen 17 730 304 1,7 17,3 Fet 11 555 181 1,6 16,8 Ås 19 288 296 1,6 30,7 Aurskog-Høland 16 162 248 1,6 18,9 Nittedal 23 213 356 1,6 15,9 Ski 30 261 437 1,4 12,0 Skedsmo 53 276 754 1,4 21,6 Bærum 124 008 1 660 1,4 15,5 Nesodden 18 869 246 1,3 12,6 Sørum 17 665 222 1,3 30,5 Asker 60 781 675 1,1 16,7 Oppegård 26 988 196 0,7 12,1 Enebakk 10 927 57 0,5 15,1 Frogn 15 743 48 0,3 15,5 Oslo 666 759 8 367 1,3 22,3

Rolig og landlig

VILLA: I Gjerdrum er det fortsatt mulig å få seg en enebolig i landlige omgivelser til en anstendig pris, sier ordfører Anders Østensen (Ap). Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– For Øvre Romerike har det nok noe med lavere boligpriser å gjøre samtidig som folk blir overrasket over hvor greit det er med tog eller buss, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap).

– For Gjerdrums del viser innbyggerundersøkelser at vi kan tilby det mange etterspør; trygge oppvekstvilkår, gode fritidstilbud og rolige og landlige omgivelser, sier han.

Gardermo-effekten

KAN GJØRE KUPP: Det er fortsatt mulig å gjøre boligkupp på Øvre Romerike, men noen steder i Ullensaker har boligpriser på Frogner- og Majorstua-nivå, sier ordfører Tom Staahle (Frp). Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

– Kommunene på Øvre Romerike har vært flinke til å legge til rette for vekst i tråd med Regional plan for areal og transport, sier Ullensaker-ordfører Tom Staahle (Frp), som leder samarbeidsorganet Øvre Romerike Utvikling.

Ullensaker har økt mest over tid, fulgt av Sørum og Ås. Da hovedflyplassen på Gardermoen åpnet i 1998, hadde vertskommunen under 20.000 innbyggere. I dag har de passert 35.000.

– Arbeidsplassene på og rundt Gardermoen har kommet hele regionen til gode. Vi har en betydelig innpendling fra de andre kommunene på Øvre, sier Tom Staahle.

Barnefamilier flytter ut av Oslo

ATTRAKTIVE: Kommunene rundt Oslo er attraktive for folk i etableringsfasen, sier Bjørn Birkeland i Prognosesenteret. Foto: Prognosesenteret

Mens stadig flere flytter til Øvre Romerike, hadde Oslo i fjor sin laveste befolkningsvekst siden 2004.

– Boligutviklerne i kommunene rundt Oslo har vært flinke til å lage boligprosjekter som er attraktive for familier i etableringsfasen, sier adm. dir. Bjørn Mangor Birkeland i Prognosesenteret.

– Samtidig har prisene i Oslo økt så mye, særlig de siste to-tre årene, at folk ser seg om etter andre steder å bosette seg. De er villige til å bruke litt ekstra tid på tog eller buss, sier Birkeland.

At kommunene nærmest Oslo jevnt over opplever lavere befolkningsvekst enn kommunene et hakk lenger ut, kan ifølge Birkeland ha sammenheng med at boliger begynner å bli dyre også i randsonen.

Lørenskog bryter mønsteret

Bare én av Oslos nærmeste naboer holdt tritt med kommunene på Øvre Romerike i fjor. Med over ett tusen nye innbyggere i 2016 er Lørenskog nummer tre på lista over prosentvis vekst i Akershus. Det overrasker ikke ordføreren.

IKKE BYGGEPLASS: Vi vil ikke at et eldre ektepar flytte fra villa til leilighet og bo på en byggeplass resten av livet, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap). Foto: Ingvill Tandstad / NRK

– Vi ligger midt mellom Oslo og Lillestrøm i landets største pressområde, sier Ragnhild Bergheim (Ap).

Med store utbyggingsprosjekter som Lørenskog stasjon og Skårer syd tror hun veksten vil være høy også i årene som kommer, men trekker fram ett hensyn som kommunen har blitt mer bevisst på:

– Vi kan ikke sette i gang for mange prosjekter samtidig, men bli ferdige med dem vi driver med. Vi kan ikke la folk leve på en byggeplass i årevis, sier hun.