Over halvparten av folk i Oslo og Akershus er positive til bomringen

1. oktober i år ble det innført rushtidsavgift og miljødifferensiering i bomringen i Oslo. Det vil si at bilene som regnes å ha de verste utslippene for bylufta, må betale mer og det koster ekstra å ta bilen på de verste køtidspunktene morgen og ettermiddag.

Det førte blant annet til at over 3000 mennesker samlet seg i Oslo sentrum for å demonstrere.

Men til tross for engasjementet viser Statens vegvesens holdningsundersøkelse at 54 % av folk i Oslo og Akershus er positive til bomringen.

Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til, øker andelen som er positive med 9 prosentpoeng.

70 % mener det er riktig at de som kjører bil er med på å betale for et bedre kollektivsystem.

78 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken.

(Se flere funn fra undersøkelsen i faktaboks).

Mens folk i tidligere år har svart at det mest positive med bomringen er å få mer penger til veiutbygging og vedlikehold, er de mer opptatt av miljøhensyn i år, ifølge Statens vegvesen

– Det er litt flere som synes at det er viktigst å begrense bilbruken, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen.

Flere negative etter økt bomtakst

Miljø-byråd i Oslo, Lan Marie Berg. Foto: Ola Hana / NRK

Helt siden 2014 har flere vært positive enn negative til bomringen. Andelen har gått ned med 2 prosentpoeng fra i fjor.

Undersøkelsen har spurt folk gjennom hele året. Etter at bomtakstene ble satt opp i oktober, ble flere «meget negative» til bomringen.

– At flertall av befolkningen er positive til bomringen også i et år hvor takstene har økt er veldig gledelig, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Men initiativtageren til bomdemonstrasjonen i november, er ikke så sikker på at det stemmer.

– Kun 37 % av dem som blir spurt i undersøkelsen kjører gjennom bommen til og fra arbeid. Dersom de hadde spurt 70 % av dem som bruker bommen til jobb så tror jeg svaret hadde blitt annerledes, sier Cecilie Lyngby.

Lyngby understreker at hun er for bomringen, men at det er prisnivået og de 52 planlagte nye bomstasjonen som gjorde at hun arrangerte demonstrasjon.

– Spørsmålene er vridd positive. Hadde du spurt folk om de ønsker seg 4500 kroner i måneden i faktura fra Fjellinjen, så tror jeg de fleste hadde svart nei, sier hun.

Mest populært i Oslo

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Turid Stubø Johnsen. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Det er Osloborgere som er mest fornøyd. Der er 59 % positive, mot 43 % i Akershus.

– I Oslo-gryta har man de største utfordringene knyttet til miljø, og den største belastningen av biltrafikk. Så det er kanskje der de positive virkningene blir tydeligst, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Turid Stubø Johnsen.

Det overrasker ikke byråden at bomringen er populær i hovedstaden.

– Oslofolk mener det er bra at bilistene er med å betale for et stadig bedre kollektivtilbud. Folk flest vil ha mer sykkel og kollektivt, og mindre biltrafikk og forurensing der de bor, sier miljøbyråden.