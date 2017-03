Over 500 flere seksuallovbrudd

Det ble anmeldt tilsammen 1534 seksuallovbrudd i Oslo og Akershus i 2016, over 500 flere enn i 2015. Noe av veksten kan forklares ved at seksuell omgang med barn under 14 år, nå regnes som voldtekt, opplyser Statistisk sentralbyrå.