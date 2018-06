Over 50.000 på Eminem-konsert: Slik skal arrangøren unngå kaos

Lørdag inntar den amerikanske hiphop-legenden Marshall Bruce Mathers III (45), bedre kjent som Eminem, fotballbanene på Voldsløkka i Oslo. Arrangementet blir årets største konsert i Norge, og – ifølge arrangørene – den største lukka konserten i Norge noensinne.

I fjor var det første gang det ble arrangert storkonsert på Voldsløkka, noe flere naboer ifølge Dagsavisen var svært kritiske til på forhånd.

Den gang kom rundt 33.000 mennesker til arrangementet «Oslo Sommertid», som arrangeres av Atomic Soul. I år er det ventet over 50.000 mennesker, som – i motsetning til i fjor – skal få tilgang til alkoholholdig drikke.

– Vi gleder oss veldig. Vi kunne ikke bedt om bedre vær og en bedre arena. Dette er en av Oslos aller fineste perler, med god plass og en perfekt arena for det som skal skje, sier Peer Osmunsvaag hos konsertarrangøren Atomic Soul til NRK.

LANG VENTETID: Lørdag står Eminem på en norsk scene for første gang siden 2001. Foto: Ola Hana / NRK

– Må drikke mye vann

I tillegg til Eminem, skal også norske Onkl P og Klovner i Kamp samt de amerikanske rapperne Royce da 5'9" og Pusha T opptre lørdag. Osmundsvaag bedyrer overfor NRK at de har tatt alle mulige forholdsregler for at de om lag åtte timene i sommervarmen skal gå mest mulig rolig for seg.

– Vi er heldige nok til å bruke de aller flinkeste på logistikk, sikkerhet, helsepersonell og myndigheter. Alle har jobbet lenge med dette, og vi føler vi har en veldig god plan, sier Osmunsvaag.

NORSK BIDRAG: Den norske hipp hop-gruppen Klovner i Kamp fra Tåsen i Oslo består av (f.v.) Aslak Hartberg, Esben Selvig (Dansken) og Thomas Gullestad (Fingern). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Planen inkluderer ifølge Aftenposten et apparat på rundt 2000 personer på selve konsertdagen:

500 innleide vakter fra Prosec

400 ansatte i baren

130 medisinsk utdannede

800 frivillige fra Sagene IF

150 personer i teknisk crew

For å unngå trengsel, anbefaler arrangøren blant annet publikummere om å gå mot siden, eller skrått bakover, om man vil ut av mengden.

– De må smøre seg godt inn med solkrem, drikke masse vann, komme med god og full mage. De være snille med hverandre, være rolige, og følge beskjeder. I tillegg må de laste ned appen, for der kan man også få beskjeder om endringer i programmet, sier Osmunsvaag.

I tillegg til Oslo Sommertid, går også Oslo Pride-paraden av stabelen lørdag. I fjor samlet paraden rundt 40.000 mennesker i Oslo sentrum, ifølge Oslo Pride. Osmundsvaag sier arrangørene har hatt en god dialog med politiet for å unngå for stor belastning på hovedstadens ordensbetjenter.

HARDSLÅENDE: Rapperen Pusha T har hatt flere verbale feider med andre rappere de siste årene. Her fra en konsert i New York i juni. Foto: Kena Betancur / AFP

Frustrerte naboer

Ingunn Texmon, nabo til Voldsløkka, sa torsdag til Sagene Avis at det har vært mangelfull informasjon om riggingen i forkant av festivalen.

Leder for bydelsutvalget i bydel Sagene, Helge Stoltenberg, skriver i en SMS til NRK at vi vet at «enkelte naboer opplever konserter på Voldsløkka som forstyrrende».

Samtidig påpeker Stoltenberg at han i utgangspunktet er positiv til lørdagens konsert – så lenge den bare arrangeres én gang i året.

– Jeg tror at veldig mange i Oslo og Norge setter stor pris på at vi har et sted hvor vi kan imot store internasjonale musikere. Lokalt det også stor betydning. Sagene IF har for eksempel en stor dugnad under konserten, noe som finansierer deres arbeid med barn og unge. Jeg vil være skeptisk til om Voldsløkka skulle benyttes til flere konserter i året, skriver Stoltenberg.