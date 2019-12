Over 116.000 er samlet inn, men Stålsett vil betale boten selv

– Jeg syns det er veldig flott. Jeg er glad for Lula sin skyld og alle andre i hennes situasjon. De trenger ikke bare støtte for å møte julehelga, men for å møte hverdagen. Jeg håper det kommer mye penger inn på innsamlingen, sier Gunnar Stålsett til NRK.

For i etterkant av dommen har flere hundre givere samlet inn over 116.000 kroner for å dekke boten på 10.000 kroner den tidligere Oslo-biskopen fikk for å ha ansatt Lula Tekle.

LETTET: Gunnar Stålsett og Lula Tekle etter rettssaken i Oslo tingrett torsdag. Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

Det er Silje Haavet Golden som startet innsamlingsaksjonen på Spleis for å betale Stålsetts bot. Fredag formiddag var beløpet 96.555 tusen og 507 givere hadde bidratt.

Fakta om Gunnar Stålsett Ekspandér faktaboks Født i Nordkapp 10. februar 1935 (84 år)

Utdannet Cand Theol.

Formann i Senterpartiet 1977–79

Generalsekretær i Det lutherske verdensforbund 1985–94

Medlem i Den norske Nobelkomiteen 1985–90 og 1994–2002

Biskop i Oslo bispedømme 1998–2005

Risikerer fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker.

Rettssaken går som tilståelsessak i Oslo tingrett torsdag 19. desember kl. 10–11 i sal 227. Kilde: NTB.

– Jeg så at de at de hadde tenkt til å dekke boten jeg har fått. Hvis pengene for boten kommer til meg, så vil jeg sette dem inn på Lulas konto for boten skal jeg betale selv.

Dømt til 45 dagers fengsel

Stålsett vil donere hele beløpet til Tekle. Innsamlingsaksjonen kommer til å gi alle innsamlede midler over 80.000 til organisasjonen "Mennesker i limbo».

Stålsett ble i retten torsdag dømt til 45 dagers betinget fengsel for brudd på utlendingsloven. Dermed slapp han å sone. Den tidligere biskopen syns det er flott at folk som er berørt av saken vil bidra.

– Jeg syns det er en flott mulighet til å bidra før jul, som treffer oss alle.