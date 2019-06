OUS-direktøren trekker seg fra jobben

Mandag formiddag var styret ved Oslo universitetssykehus samlet til ekstraordinært møte, for å behandle mistillitsforslaget mot sykehusets administrerende direktør.

I forrige uke sendte fagtillitsvalgte et brev med varsel om mistillit mot administrerende direktør, Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus.

De mener han har involvert de ansatte for lite og at de ikke har hatt medvirkning i den fremtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus.

STYREMØTE: Fagtillitsvalgte sendte et brev med varsel om mistillit mot administrerende direktør, Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus. Varselet ble behandlet mandag. Foto: Olav Juven

På møte kom det frem at Erikstein har tillit fra styret ved Oslo universitetssykehus, men at han selv ønsker å slutte i jobben som administrerende direktør fra 1. juli i år.

– Det er en samlet vurdering som jeg har gjort og som jeg har brukt litt tid på. Prosessen startet uker før dette brevet kom (varselet, journ.anm.). Det har vært et stort trykk mot meg som person, jeg tenkte at nå er nok nok, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein, til NRK.

– Hvis ikke dette brevet hadde kommet, hadde du fortsatt?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Erikstein.

– Tar du noen som helst selvkritikk i forhold til manglene involvering, som har vært hovedpoenget til de ansatte?

– Jeg mener at jeg har levert i forhold til mitt oppdrag som direktør, sier Erikstein.

Det var styrelederen i OUS som møtte pressen etter det ekstraordinære møtet.

– Jeg synes han har ledet sykehuset i en svært turbulent og vanskelig periode, sier styreleder ved OUS, Gunnar Bovim, om direktørens ønske om å gå av.

– Vi tar direktørens avgang til etterretning

De ansattes representanter ved Ullevål sykehus kjemper fortsatt for at sykehuset skal forbli på Ullevål og ikke flyttes til Gaustad, slik det har blitt bestemt.

Den nåværende sykehusdirektøren har vært positiv til å flytte sykehuset noe som har gjort forholdet til de ansatte betent over tid.

– Vil denne avgangen gjøre det lettere å få gjennomslag for å bevare sykehuset?

– Det vil fremtiden vise, sier Asmund Bredeli, foretakstillitsvalgt for Legeforeningen ved OUS.

SKAL SELGES: Ullevål sykehus skal legges ned og den nær 300 mål store, attraktive tomta selges. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Uenig med ledelsen

I brevet som Aftenposten omtalte forrige uke står det «Organisasjonene kan ikke stille seg bak ledelsens løsningsforslag for utviklingen av sykehuset, og har bedt om at prosessen stanses, og at det utarbeides et bedre beslutningsgrunnlag som har støtte blant ansatte i sykehuset og de berørte fagmiljøene»

Styreleder kalte inn til et ekstraordinært møte etter å ha fått varselet. Det er første gang et slikt møte har blitt holdt.

Årsaken til bråket er at Helse Sør-Øst i 2016 besluttet å legge ned Ullevål sykehus. I stedet ble det bestemt at det skulle bygges et nytt regionsykehus på Gaustad. I tillegg skal det bygges et lokalsykehus på Aker.

Forrige uke ble det vedtatt at Ullevål sykehus skal legges ned.

Det skjedde til tross for at protestene har vært mange og høylytte, både fra politikere, fagforeninger og viktige fagmiljøer.