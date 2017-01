Oslos søppelsjef fikk 75 000 for å slutte

Overfor Dagbladet bekrefter Sommernes at han fikk 75 000 kroner for å bytte jobb, og han ser ikke bort fra at hans avgang ellers kunne endt med et søksmål.

– Jeg ville vurdert å ikke inngå avtale dersom jeg ikke fikk denne ytelsen. Om det da hadde blitt søksmål er avhengig av hva min arbeidsgiver ville ha besluttet, skriver han i en SMS til avisen.

Beholder direktørlønn

Selv om han måtte slutte i direktørjobben, beholder han lønnen når han tar fatt på en ny jobb i Oslo rådhus. Der blir han prosjektleder i byrådets avdeling for byutvikling. Nøyaktig hva han skal gjøre skal «avklares fortløpende». Sommernes får også rett til betalt studiepermisjon med alle utgifter dekket.

Spesialrådgiver Monica Sigurdson ved byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo kommune beskriver utbetalingen til Sommernes som et «fratredelsesvederlag».

Det har ikke gått knirkefritt etter at Oslo byttet renovasjonsselskap i starten av oktober i fjor. Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Trøbbel i flere måneder

Det har vært mye bråk etter at selskapet Veireno overtok ansvaret for å håndtere byens avfall 3. oktober i fjor. Søppel har hopet seg opp, og mange tusen klager har rent inn til kommunen.

Forbrukerrådet har gått ut og sagt at kommunen må betale tilbake renovasjonsavgift til forbrukerne for perioden det har vært trøbbel.

– Når man ikke har klart å hente søppel over lengre tid, mener vi at innbyggerne har rett til økonomisk kompensasjon. Da snakker vi om et prisavslag i de områdene som har vært rammet av manglende søppelhenting, sa Anne Kristin Vie, fagdirektør Forbrukerrådet til NRK i november.

Men kommunen og Sommernes mente at det ikke var grunnlag for å gi penger tilbake.

Jobbet over 90 timer i uka

Det har også vært bråk rundt arbeidsforholdene til Veireno-arbeiderne. Arbeidstilsynet fikk en bekymringsmelding om dårlige arbeidsforhold, og startet derfor tilsyn.

En fersk rapport fra Arbeidstilsynet slår fast at flere ansatte i renovasjonsfirmaet jobbet over 80 timer i uken i Oslo. Én ansatt jobbet over 90 timer i løpet av én uke.