Oslos nye byvåpen skaper storm

Oslos byvåpen, som viser St. Hallvard, kan bli nytt. Kommunen vil fornye alle logoene som er knyttet til ulike etater, og foreslår at en forenklet utgave av St. Hallvard skal gå igjen som et fellestrekk.

Mange reagerer og vil beholde det gamle byvåpenet, men Oslo kommune understreker at det gamle våpenet fortsatt skal brukes i høytidelige og tradisjonelle sammenhenger.

DAGENS BYVÅPEN: Dette byvåpenet ønsker folk velkommen til hovedstaden i dag. Dette er tatt ved grensen til Lørenskog. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Sjelløs gnom

Oslopatriot og historieformidler Leif Gjerland er opprørt over det nye forslaget.

– Det er en upersonlig, sjelløs gnom, uten et snev av verdighet!, sier han om det nye forslaget.

Han reagerer spesielt på at kvinnen som St. Hallvard skal ha hjulpet er redigert ut av det nye forslaget.

– Det er leit fordi hun er relativt vesentlig i historien. Uten at St Hallvard i 1043 hadde reddet dama, så hadde han ikke blitt skutt, hadde han ikke blitt skutt så hadde han ikke blitt helgen og hadde han ikke blitt helgen så hadde vi ikke hatt ham.

KUMLOKK: Dagens byvåpen kan sees på flere kumlokk i Oslo. Foto: Nina Didriksen / NRK

– Historieløst

Det er flere som er enig med Gjerland. I sosiale medier har ikke reaksjonene latt vente på seg, og tidligere ordfører Fabian Stang og MDG-politiker Eivind Trædal er blant dem som har kastet seg inn i debatten. Stang mener det nye forslaget er grått og trist.

Utvikling av den nye logoen vil koste 4,7 millioner kroner.

Selskabet Oslo Byes Vel reagerte spontant og negativt, og kaller forslaget historieløst.

– Det nye forslaget er fremstilt mer som en firmalogo, enn som respekt for at dette er et våpen helt tilbake fra tidlig 1300-tall, sier Generalsekretær for Selskabet Oslo Byes Vel, Ole Rikard Høisæther.

REAKSJONER: Oslos nye byvåpen skaper reaksjoner og debatten raser i sosiale medier. Du trenger javascript for å se video. REAKSJONER: Oslos nye byvåpen skaper reaksjoner og debatten raser i sosiale medier.

Oslo kommune har gjennom årene utviklet mer enn 200 forskjellige logoer. Utvikling og vedlike hold av disse koster kommunen rundt 40 millioner kroner i året.

Moderne identitet

Professor for visuell kommunikasjon ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Rachel Troye, forsvarer det nye byvåpenet og mener det er behov for nytt.

– Jeg syns det nye våpenet tilfredsstiller kravene til en moderne visuell identitet. Vi har nye krav om å være universelt utformet, være forståelig for alle, sier Troye.

Anne Aagaard er prosjektleder for ny visuell identitet i Oslo kommune. Hun sier det er leit med reaksjonene som har kommet, men skjønner at dette er en emosjonell sak, som mange har meninger om.

PROSJEKTLEDER: Anne Aagaard, prosjektleder for ny visuell identitet i Oslo kommune. Foto: Mari Sand Malm / NRK

– Oslo kommune har gjort dette i beste mening. Vi prøver å ha en helhetlig og tydelig avsenderidentitet og har derfor gjort noen grep, sier Aagaard.

Hun fortsetter:

– Vi har testet det gamle, nåværende byvåpenet i flere kommunikasjonsflater. Det vi har i dag er veldig detaljert og blir veldig utydelig i digitale flater, spesielt på mobil.

Aagaard kan likevel berolige folk med at det nåværende byvåpenet fortsatt vil bli synlig.

– Byvåpenet vi har i dag vil fortsatt leve videre. I høytidelige og tradisjonelle situasjoner vil det fortsatt brukes.