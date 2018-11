Oslobilde havner på Trumps peishylle til jul

– Jeg synes det er utrolig morsomt å få bildet valgt og at det traff det statsministeren og hennes stab ønsket seg.

Haakon Christensen fra Oslo har tatt bildet som pryder årets offisielle julekort fra statsminister Erna Solberg. Han stakk dermed av med seieren i den årlige konkurransen om motivet.

Han tok bildet på broen i Frognerparken en vinterdag.

– Det var et fantastisk flott lys. Disen holdt på å forsvinne da jeg så motivet. Jeg var på vei ned fra Monolitten og løp litt for å finne et punkt hvor jeg mente at det kunne funke å ta bildet, forteller han.

Julekortfotograf Haakon Christensen og statsminister Erna Solberg på broen der bildet ble tatt. Foto: Nadir Alam / NRK

Snart havner bildet på pulten til statsministerens kjente og ukjente kontakter.

– Jeg synes det er spennende og utrolig morsomt at det havner hos statsledere verden rundt, sier Christensen.

Likte bymotivet

– Jeg synes det er et veldig fint motiv, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Det er jo et bymotiv og kanskje det mest kjente punktet for mange turister. Men det har en helt annen innpakning enn de normalt ville ha sett det, sier Solberg til NRK.

Statsministerens julekort har ofte hatt naturmotiv.

– Når det var fra Oslo synes jeg det var fint med et motiv som viser litt av byen. Det hadde vært fint med Nordmarka også, men det kunne vært hvor fra som helst. Dette viser at dette er et bilde fra Oslo, sier Solberg.

Det er tradisjon at statsministeren sender julekort til statsledere og andre kontakter i inn- og utland. I år kan det bli så mange som 700 julekort.

– Dette er jo mange internasjonale ledere, derfor er det viktig at det er et presentabelt bilde vi sender fra Norge, sier Solberg.

Leser de fleste kortene hun får

Hun skriver en personlig hilsen på nesten alle kortene.

– Det er ikke alle de internasjonale jeg skriver en personlig hilsen til, for så tett er det kanskje ikke. Men de er vel omtrent som meg, jeg får også en bunke med julekort og jeg ser alltid gjennom og ser på motivene og om det er noe spesielt jeg fester meg ved.

– Husker du noen spesielle kort du har fått?

– Det er jo veldig forskjellige tradisjoner for julekort i forskjellige land. Noen har veldig dyre ting, men det er ofte de litt enkle bildene jeg synes er finest, sier statsminister Erna Solberg.