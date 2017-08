Oslo-skolen er ikke best

Det er ikke grunnlag for å hevde at Oslo løfter sine elever mest i landet, viser ny forskning fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten viser også at Oslo er en delt by, der færre fullfører på Østkant-skoler. Kunnskapsministeren er ikke enig i at rapporten viser systematiske foirskjeller mellom øst og vest, skriver Dagsavisen.