Oslo skal få en av verdens lengste sammenhengende havnepromenader

Når det nå er enighet om finansieringen og gjennomføringen av Filipstad-utbyggingen kan den siste brikken i Oslos fjordby-satsing fullføres.

Omtrent 2,8 milliarder kroner kommer det til å koste grunneierne Bane Nor, Oslo Havn KF og Oslo kommune å legge et 500 meter langt lokk over E18. En forutsetning for å kunne bygge ut.

2, 8 milliarder kroner koster det, og så vil E18 se slik ut Foto: Diiz Group

– Snart kan Oslo skryte av å ha verdens lengste sammenhengende havnepromenade i et byområde, forteller byrådsleder Raymond Johansen.

Også Oslo kommune belager seg på å skaffe 1, 4 milliarder kroner på å legge deler av E18 under bakken.

– Dette er jo milliarder kroner vi får tilbake når vi får utvikla dette området i stort monn, sier Johansen.

Nok et sjøbad er planlagt i Oslo sentrum, denne gangen på Filipstad Foto: DIIZ Group

Utbyggingen blir mulig etter at byrådet har forhandlet frem avtaler med grunneierne Oslo Havn KF og Bane Nor Eiendom, og Statens vegvesen.

Grunneierne skal i tillegg bruke 1,2 milliarder kroner på å bygge ut på byrommene på Filipstad. Totalt kommer utbyggingen til å koste omtrent 4 milliarder kroner.

Parker, boliger og sjøbad

Men veien dit har vært lang. Planene for fjordbyen ble påbegynt i 2000, og arbeidene med å komme til enighet om Filipstad-utbyggingen har pågått i 12 år.

Tegningene var klare i allerede i 2012 og planbeskrivelsen året etter. Krangelen om hvem som skulle betale for å bygge lokket over E18, har gjort at planene har ligget og støvet i årevis.

I dag ble løsningen kjent.

Slik ser Filipstad ut i dag sett inn mot land og mot kaffebrenneriet til Joh. Johannson Foto: Victoria Wilden / NRK

Tusenvis av biler kjører forbi via E18 hver dag og Color Lines ferger til Kiel går fra Hjortneskaia på Filipstad. Ved brygga ligger det en skatehall og lagerbygninger. I kaffetårnet brennes det opp til 80 tonn kaffe hver dag.

En ny bydel er planlagt på Filipstad Foto: diiz group

Men snart er det slutt på alt dette. Nå blir det i stedet parker, boliger og sjøbad på området.

Johansen har tro på at første spadetak kan skje innen få år.

– Dette er det siste store steget for å realisere fjordbyen og gi fjorden tilbake til Oslos innbyggere, slår byrådslederen fast.