Oslo-politiet vurderer forvaring for overfallssiktet mann

Saken er så å si ferdig etterforsket og kommer til å bli sendt statsadvokaten for påtaleavgjørelse snart, bekrefter politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt overfor VG.

I den siste fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett framgår det at det ligger an til en innstilling på forvaringsdom for 37-åringen.

Den tidligere voldtektsdømte mannen har erkjent at han fulgte etter kvinner hjem på natten, og at han overfalt og tok kvelertak på dem, men han avviser at det har vært noe seksuelt motiv bak kvelningsoverfallene.

Politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby Foto: Andreas Sundby / NRK

– Med bakgrunn i siktedes modus og tidligere historikk, er politiet av en annen oppfatning, sier Kraby.

Han bekrefter at muligheten for forvaring vil være et sentralt tema i innstillingen.

37-åringens forsvarer, advokat Sidsel Katralen, sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.