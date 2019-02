Oslo-måling: «Raddis»-partiene redder Raymond

De mer radikale rødgrønne partiene er vinnerne i kommunevalgmålingen for Oslo som Norstat har foretatt for NRK og Aftenposten.

Samme styrkeforhold

Også Høyre kan notere seg for en pen framgang fra forrige kommunevalg. Men fordi de andre borgerlige partiene sliter tungt, er Eirik Lae Solberg fortsatt et godt stykke unna byrådslederstolen.

Ifølge målingen er nemlig styrkeforholdet mellom blokkene nøyaktig det samme som i dagens bystyre, 31–28 i rødgrønn favør.

Arbeiderpartiet går tilbake hele 5,5 prosentpoeng siden 2015-valget og mister fire plasser i bystyret. De kaprer de andre byrådspartiene MDG og SV, samt støttepartiet Rødt.

Kommunebarometer Oslo Periode 7/2–12/2. 1000 intervjuer. Feilmarginer fra 0,3–3,5 pp. Parti Endring +2,4 R 7,4 % +2,4 +2,6 SV 8,0 % +2,6 −5,5 AP 26,5 % −5,5 +0,3 SP 0,9 % +0,3 +2,6 MDG 10,7 % +2,6 −0,2 KRF 2,2 % −0,2 −2,3 V 4,6 % −2,3 +1,8 H 33,6 % +1,8 −0,1 FRP 5,9 % −0,1 −1,6 Andre 0,2 % −1,6 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten

Beste siden 2017

– Nå har det skjedd veldig mye siden valget i 2015, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Av de målingene vi har hatt siden stortingsvalget i 2017, er dette faktisk den beste. Men vi håper og regner med å komme høyere gjennom hardt arbeid.

– Men du er vel ikke fornøyd med denne målingen?

– Jeg er veldig fornøyd med at Oslo fortsatt vil ha et rødgrønt styre. Det er klart flertall for det styret, og Arbeiderpartiet er det største partiet i den koalisjonen. Denne målingen er ikke noe skrik om en politikkendring, sier Johansen.

– Er målingen et tegn på at velgerne ønsker at politikken skal gå mer til venstre?

– Oslo opplever i likhet med mange andre europeiske byer en radikalisering der folk er opptatt av miljø og å gjøre noe med de store forskjellene.

– Det er politikk Arbeiderpartiet føler seg veldig hjemme i, sier byrådslederen og legger til at Arbeiderpartiet er garantisten for en trygg økonomisk styring.

Brakvalg for MDG

Da de rødgrønne overtok makten i Oslo i 2015 etter nesten tjue år med borgerlig styre, var det først og fremst takket være MDGs brakvalg,

På målingen styrker partiet seg ytterligere og ser 10-tallet, et resultat de aldri har vært i nærheten av nasjonalt.

OVER TI PROSENT: Lan Marie Berg (MDG) gleder seg over at mange Oslo-folk vil ha hennes grønne politikk. Her fra er møte hos Jernbanedirektoratet tidligere i dag. Foto: Vegar Erstad / NRK

– I Norge har vi vært vant til politikere som har snakket om miljøpolitikk i festtalene sine, men som ikke har gjennomført det, sier miljø- og samferdselsbyråd og listetopp i Oslo, Lan Marie Berg.

– Da er det ekstra motiverende at det går an å gå til valg på å gjennomføre ekte grønn politikk, og at vi ser at Oslo-folk ønsker seg mer av det, sier hun.

SV øker mest

SV går like mye fram som MDG og er det eneste partiet som øker med to mandater i bystyret på målingen.

– Jeg tror folk i byen kjenner på en større uro for økende forskjeller og mer forurensning med borgerlig regjering. Vi viser i Oslo at vi greier å gjøre noe med begge de viktige sakene, sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

Kamp mot kommersielle

– Vi har vært tydelige i saker der byrådspartiene kanskje har vingla litt, sier Rødts gruppeleder og førstekandidat Eivor Evenrud.

Hun forklarer framgangen med kampen for styrket bydelsøkonomi og mot kommersielle aktører innen velferdstjenester som barnehager, eldreomsorg og søppelhenting.

– Er det naturlig for Rødt å søke byrådsmakt?

– Det må vi nesten se på etter valgdagen. Men det er klart at jo større oppslutning Rødt får, jo flere runder må vi ta på hva det betyr for oss, sier Evenrud.

H opp, V ned

På borgerlig side styrker Høyre seg på bekostning av Venstre, mens Fremskrittspartiet og KrF ligger stabilt lavt.

STØRST I OSLO: Eirik Lae Solbergs Høyre er Oslos desidert største parti, men de andre borgerlige partiene sliter. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Det er veldig hyggelig at Høyre går fram og at vi er byens desidert største parti, sier gruppeleder og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

– Men støttepartiene deres gjør det ikke så bra, og dere kommer ikke til makten slik det ser ut nå?

– Det kommer til å bli jevnt i Oslo, og vi må jobbe hardt med å få fram budskapet om at byen trenger er nytt byråd som spiller på lag med innbyggerne, som satser på kunnskap i skolen og har nye idéer i kollektivtrafikken, sier han.

Mannen som vil overta Raymond Johansen jobb er bekymret for SV, Rødt og MDGs byks framover.

– Velgeren vil ha et valg mellom et radikalisert byråd som styrer på Rødts nåde eller et byråd under Høyres ledelse, sier Eirik Lae Solberg.