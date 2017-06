Oslo lufthavn: Passasjerer må reise uten bagasje

De tekniske problemene startet i 6-tiden torsdag morgen. Det er røntgenmaskinen i den gamle delen av terminalen, som er ødelagt. Dette rammer SAS og Widerøe, ifølge Oslo lufthavn.

– Vi får derfor ikke sendt inn bager til terminalen, sier duty manager for SAS, Jens Christensen til NRK.

De vet ikke hva den tekniske feilen skyldes, men Oslo lufthavn jobber for å rette opp i det. For Norwegian, som holder til i den nye terminalen, går alt som normalt.

– Det er i øyeblikket lange køer både for å sjekke inn, for å sette fra seg bagasjen og nå også gjennom sikkerhetskontrollen. Det betyr at det nok er en del som ikke vil rekke flyene sine, sier Christensen.

Noe av virksomheten i den gamle terminalen er nå flyttet over til den nye, for å bedre situasjonen, ifølge Avinor.

– Vi ber om at folk møter opp som normalt og følge de beskjedene som kommer fra flyselskapene, sier pressekontakt i Avinor, Kristian Løksa til NRK.

Samler bagasjen i avgangshallen

Ifølge Jens Christensen i SAS gjør lange køer at mange av passasjerene trolig ikke rekker flyene sine, og må bli booket om.

– Vi sjekker inn folk på vanlig måte, og så må de sette fra seg bagasjen i avgangshallen, komme seg på flyene sine og reise. Vi vil deretter ettersende bagasjen, sier han.

Vidar Grønli, som skal på ferie til Split med familien, har fått levert bagasjen fra seg. Han har fått beskjed om at bagasjen blir samlet opp, og at den trolig vil bli ettersendt.

– Dette er en trist start på ferien, men vi tar det som det kommer, sier Grønli.