Oslo-luften har blitt mye renere

– Siden vi kom inn i byråd har antall mennesker som er rammet av høy luftforurensning gått fra 200.000 til 10.000. Det er et stort løft.

Det sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg, som er svært fornøyd med utviklingen.

Luftkvaliteten i Oslo er nemlig bedre enn den har vært på lenge. Hele 95 prosent færre lever i farlig luft i dag enn for 3,5 år siden, det viser tallene om man sammenligner tiltaksutredningen for 2014 med de foreløpige tallene for 2018.

– Det viktigste vi gjør er å innføre tiltak som funker. Det er det vi har gjort siden 2015, sier Berg.

– Dette er svært gode nyheter for alle i Oslo som sliter med dårlig luft, mener Lan Marie Berg. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Dårlig luft ved trafikk

De rundt 10.000 menneskene i Oslo som fortsatt ikke har god nok luftkvalitet bor nær svært trafikkerte veier eller i sentrum, ifølge Bymiljøetaten.

Oslo-lufta overvåkes av et målenett bestående av 13 målestasjoner rundt omkring i byen.

Disse målingene blir lagt ut på nettet daglig. Du kan følge med på luftkvaliteten der du bor her.

Kartet viser hvor de ca. 10.000 personene som fortsatt er utsatt for dårlig luftkvalitet bor. Hovedsakelig dreier det seg om sterkt trafikkerte veier og i Oslo sentrum. Foto: Bymiljøetaten

Forrige byråd har også bidratt

Folks kjøreadferd har bidratt til at utslipp av helsefarlig No2 fra eksos og svevstøv lå under grenseverdiene i fjor.

Og ikke minst, mer gunstige værforhold i 2018.

Den raske nedgangen skyldes også en kombinasjon av flere elbiler, moderne lastebiler og en nedgang i antall passeringer i bomringen siden høsten 2017, da differensierte takster ble innført.

Det viser tall fra Statens vegvesen og Oslo kommune.

Men det er ikke bare dagens byråd som skal ta æren for at luftkvaliteten i Oslo har blitt mye bedre, mener Høyres gruppeleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.

Det har også det forrige byrådet bidratt til, blant annet med utbygging av sykkelveier og en massiv kollektivsatsing.

Det har blitt satset stort på sykkel- og kollektivtrafikk de siste årene. Det er bra for lufta i hovedstaden. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Heder og ære til Oslo-folk

Likevel er det spesielt én gruppe som har hovedæren for bedre luft i Oslo. Det er innbyggerne.

– De har valgt å la bilen stå, reist kollektivt og kjøpt elbil, sier Lae Solberg.

– For historien om miljøbyen Oslo er egentlig historien om hvordan vi har lagt til rette for at innbyggerne har kunnet gjøre miljøvennlige valg.

– Det er viktig at vi fortsetter med positive virkemidler, sier Eirik Lae Solberg. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Fortsatt en vei å gå

Senest i fjor vinter var det rød helsealarm for oslo-luften mange dager i strekk.

Ved rød alarm anbefaler Folkehelseinstituttet at barn og andre med luftveislidelser, astma og bronkitt er mindre ute. De bør unngå de mest forurensede områdene.

– Det gjør at foreldre må være hjemme fra jobb og barn kommer seg ikke på skolen. Det er en utvikling vi ikke kan ha i byen vår, sier rådgiver Hogne Skogesal i Astma og allergiforbundet.

Han mener det fortsatt er behov for permanente og langsiktige tiltak for luftkvaliteten i hovedstaden.

Byrådet jobber nå med å installere flere og billigere luftmålere rundt om i Oslo.