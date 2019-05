Oslo kommune får sterk kritikk og varsel om bøtelegging

Nå varsler de et overtredelsesgebyr på to millioner kroner fordi de mener Utdanningsetaten (UDE) ved Oslo kommune har overtrådt reglene om personopplysningssikkerhet.

– Oslo kommune lanserte en app med navn «Skolemelding», som hadde et sikkerhetshull. Det kunne potensielt ført til at opplysninger om så mange som 63.000 elever og andre kunne kommet på avveie, eller at noen kunne gå inn å se på opplysningene, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, til NRK.

IKKE BRA NOK: Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, mener appen ikke ble testet godt nok før den ble tatt i bruk av kommunen. Foto: Åsa Mikkelsen / Datatilsynet

Fant store sikkerhetsmangler

«Skolemelding» er en app som ble tatt i bruk av Oslo-skolene i fjor. Hensikten med appen var å gjøre det enklere for foreldre og lærere å kommunisere om barnas skolehverdag.

Men Aftenposten fant store sikkerhetsmangler i Oslo-skolens nye app. Alle som logget inn, og andre med kjennskap til hullet, kunne i teorien skaffe seg tilgang til kommunikasjonen om de mer enn 63.000 elevene i hovedstaden.

Datatilsynet mener sikkerhetshullet var svært alvorlig.

– I dette tilfellet var det barn og unges opplysninger som kunne blitt eksponert. Da er det riktig å reagere med ekstra stort alvor, nettopp fordi barn og unge er en sårbar gruppe, sier Thon.

Testet ikke godt nok

Innen 1. juni vil Utdanningsetaten bestemme seg for om de godtar boten eller ikke, får NRK opplyst.

Sikkerhetshullet ble slettet samme dag som de fikk vite om feilen i desember i fjor, men det er ikke godt nok for Datatilsynet.

– Vi har lagt vekt på at kommunen ikke gjennomførte god nok testing før de tok appen i bruk. I tillegg var det sikkerhetshullet som ble avdekket et veldig kjent sikkerhetshull, sier direktøren i Datatilsynet.

Det er noe Utdanningsetaten ikke visste.

– Vi ble ikke gjort oppmerksomme på den utfordringen før samme dag som sikkerhetshullet ble kjent. Når vi fikk kjennskap til det, så utbedret vi den, sier Trine Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør ved utdanningsetaten i Oslo, til NRK.