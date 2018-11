Oslo kommune «frikjent» for snøkaoset sist vinter

Revisjonsfirmaet Ernst & Young har gransket hvordan Oslo kommune håndterte de enorme snømengdene i fjor vinter.

Rapporten konkluderer med at Bymiljøetaten gjorde en god jobb. Det var avisa Vårt Oslo som skrev om saken først.

I rapporten kommer det også frem at folk forventet for mye.

«Det er mye som tyder på at mange brukere hadde for høye forventninger til vinterdriften, og forventet barveistandard selv etter store snøfall», heter det i rapporten.

Mange var misfornøyd

IKKE HELT FORNØYD: Richard Kongsteien mener Oslo kommune fremdeles har mye å lære etter fjorårets snøkaos. Foto: Widerøe

– Kanskje de snøfattige vintrene vi har hatt de siste årene har gitt folk en forventning om at de kan gå med lakksko selv i februar, sier kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten Richard Kongsteien, til NRK.

Mange var nemlig lite fornøyd med Bymiljøetaten i fjor. Til sammen ble det registrert 19.000 klager på vintervedlikeholdet.

Forsikringsselskapene måtte også betale ut over 2,2 milliarder kroner i erstatninger da vinteren var over. Det er 14 prosent mer enn vinteren 2016/2017, ifølge Finans Norge.

Kongsteien er helt klar på at det var en krevende sesong.

– Det var et veldig press fra publikum, mediene og politikere. I tillegg kom det store trykket for å faktisk få snøen vekk. Det kom så mye snø at vi nesten ikke hadde steder å gjøre av den, sier han.

Kommunen ikke fornøyd

I rapporten fremgår det at politiet og ambulansetjenesten likevel var fornøyde med fremkommeligheten.

Kongsteien er glad for konklusjonen, men mener likevel de kan gjøre ting bedre. Han trekker frem at det særlig var fotgjengere som var misfornøyd. Klagene gikk i hovedsak på manglende brøyting av fortau, og for lite strøing.

– Mange hadde i perioder store vanskeligheter med å komme seg frem, og vi har tatt med oss mange viktige erfaringer fra dette, sier han.

Se bildene fra den snørike vinteren under:

Denne vinteren skal det bli bedre

Kongsteien forteller at de i fjor hadde et mål om å gjøre det bedre for fotgjengerne, særlig inne i bykjernen.

– Dette fikk vi ikke til på grunn av de enorme snømengdene, men vi gir oss ikke. Denne vinteren settes det av ekstra penger til vinterdrift av fortau. Særlig innenfor Ring 3.

I tillegg har kommunen en god plan for å få snøen vekk hvis den først kommer. På toppen av det, lover Kongsteien, skal folk fra Bymiljøetaten være mer ute i gatene for å observerer hvordan forholdene faktisk er.

– Vi var ikke fornøyde med hvordan vi håndterte vinteren vi hadde i fjor, så vi skal gjøre alt vi kan for å bli bedre i år, sier han.

Det var så mye snø sist vinter at NRK Østlandssendning måtte ha ekstrasending: