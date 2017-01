Oslo katolske bispedømme tapte mot staten

Dommen falt i Oslo tingrett, etter at retten behandlet saken i desember, skriver Vårt Land.

Oslo Katolske Bispedømme (OKB) stevnet staten da Kulturdepartementet opprettholdt kravet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus krevde i juli 2015 at bispedømmet tilbakebetaler over 40 millioner kroner for medlemsjuks.

Pengene hadde de fått fra medlemmer som ikke hadde meldt seg inn selv i det norske trossamfunnet som Oslo katolske bispedømme formelt er, ifølge Vårt Land.

«Vedtakene er ikke ugyldige på grunn av feil rettsanvendelse: Statsstøtte etter trossamfunnsloven er betinget av at vedkommende «medlem» aktivt har sluttet seg til vedkommende trossamfunn; skjæringstidspunktet for når tilhørigheten må foreligge er pr. 1. januar i det enkelte støtteår; og OKB ikke har rettskrav på at staten etterbetaler støtte for «medlemmer» trossamfunnet ikke visste om pr. 1. januar i vedkommende år», heter det i dommen.