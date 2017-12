Oslo katolske bispedømme dømt til foretaksbot på 2 millioner – daglig leder frifinnes

Ved hjelp av telefonkatalogen og søk etter «katolsk-klingende etternavn» justerte bispedømmet opp medlemsregisteret og krevde statsstøtte for et stadig økende antall medlemmer. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har beregnet at det totalt er utbetalt 40 millioner kroner i uberettiget støtte over flere år.

Oslo katolske bispedømme (OKB) fikk i november i fjor en foretaksstraff på 1 million kroner for medlemsjukset, men bispedømmet nektet å godta boten. Dermed tok påtalemyndigheten saken til retten.

Statsadvokat Kristian Jarland ved Oslo statsadvokatembeter ba opprinnelig om 5 millioner kroner i foretaksstraff og halvannet års fengsel for den daglige lederen, hvorav seks måneder betinget.

Tingretten fastslår at den ikke finner bevismessig dekning for å konstatere forsett fra bispedømmets side. Når det gjelder den daglige lederen fastslår tingretten at han ikke oppfyller de subjektive vilkår for straff og at han derfor må frifinnes.

– Videre finner retten det ikke bevist at han hadde noen vinnings hensikt ved fremsettelsen av kravene, verken personlig eller på vegne av OKB.