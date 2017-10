Oslo kåret til en av verdens beste byer

– Oslo har kommet inn på vår topp ti-liste over byer som bør besøkes i 2018 fordi besøkende kan oppdage nyskapende arkitektur og museer de ikke kan gå glipp av ved siden av kule barer, bistroer og kafeer, forklarer redaktør Tom Hall i reisebok-forlaget.

På listen havner Oslo på tiendeplass, mens Sevilla i Spania topper listen. Christian Lunde, administrerende direktør i Visit Oslo, er henrykt over plasseringen.

– Dette er en festdag for oss som har reiseliv i DNA-et. Det er 17. mai og julaften på en dag. Det er helt rått, sier Lunde.

– Nå må vi levere

Lonely Planet selger reisebøker verden over. Lunde forventer nå et økende besøkstall til hovedstaden.

– Vi skal være klar over at nå kommer det nye forventningsfulle som skal oppleve byen vår. Man blir både litt ydmyk og stolt, men nå må vi levere. Jeg kjenner det kribler litt, sier Lunde.

Boken trekker fram parker og kajakkturer på Oslofjorden, og «for ikke å snakke om en kaffekultur som kan måle seg med København og Stockholm». Oslo er den eneste nordiske byen på topp-ti-listen.

Trekker frem kongeparets gullbryllup

Ifølge James Smart, destinasjonsredaktør i Lonely Planet, er det en rekke forskjellige kriterier som avgjør hvem som havner på listen.

– Kriteriene kan være en blanding av forskjellige ting. Det kan være at byen har fått nytt kollektivtilbud, at det er et jubileum eller at det er mange arrangementer som skjer der, sier Smart.

Han nevner kongeparets gullbryllup i august neste år som en grunn til at Oslo havnet på listen.

– Kriteriene handler om hvor den beste opplevelsen er og hvor vi tror folk vil dra i 2018, sier Smart.