Oslo har en av de høyeste renovasjonsprisene i landet

TAR OVER: Oslo kommune tar over søppelhåndteringen i hovedstaden. Byrådsleder Raymond Johansen lover at det skal drives effektivt og godt. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Etter at Oslo kommune brøt avtalen med renovasjonsselskapet Veireno, har det blitt klart at renovasjonsavgiften i hovedstaden skal stige med 5,2 prosent neste år, som følge av at kommunen får økte utgifter.

Det mange kanskje ikke er klar over er at hovedstaden allerede ligger på pristoppen når det gjelder renovasjon.

– Hvis vi ser bort fra søppelkrisen vi har vært igjennom, så har Oslo den beste avfallshåndteringen i landet. Vi har et forbrenningsanlegg, vi har miljøvennlig kildesortering og alle disse tingene koster noe mer, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Trøndere betaler minst

I resten av landet betaler folk i gjennomsnitt 800 kroner mindre enn Oslo, for å bli kvitt søppelet sitt.

Blant storbyene er det Trondheim som kommer best ut. Trønderne betaler bare 2 500 kroner i året.

Bare Kristiansand er dyrere enn Oslo. De betaler ned på et svært kostbart forbrenningsanlegg.

Renovasjonsavgiften i store norske byer Byer Pris i 2017 Kristiansand 4 965 kroner Oslo (etter prisøkning) 4 284 kroner Tromsø 4 200 kroner Bergen 3 300 kroner Trondheim 2 500 kroner

40 millioner mer

MODERNE: Ifølge Lan Marie Nguyen Berg har renovasjonsgebyret økt de siste årene fordi Oslo har fått et veldig moderne avfallsforbrenningsanlegg. Foto: Nadir Alam / NRK

Etter Veireno-kollapsen denne uken, øker Oslo kommune prisen med 200 kroner.

– Veireno har gitt et tilbud som var altfor lavt, som ikke dekket kostnadene av det å hente avfall i Oslo. Så man beregner at det vil være en merkostnad for Oslo i forhold til Veireno sitt tilbud på 40 millioner kroner i året. Det kan høres mye ut, men det er det samme nivået som det var før Veireno tok over, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg.

Byrådsleder Raymond Johansen tror hovedstadens innbyggere forstår at Veirenos tilbud var både billig og dårlig.

– Jeg tror folk er villig til å betale mer for at avfallshåndteringen skal være skikkelig. At de som jobber der har skikkelige lønns- og arbeidsvilkår og at pensjonsrettighetene deres blir ivaretatt. Det er jeg ganske sikker på.