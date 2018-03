Oslo forbyr all retusjert reklame

– Det er veldig gledelig at vi nå har fått et vedtak om at all retusjert reklame som fremmer urealistiske kroppsidealer skal forbys på eiendom kommunen eier, sier leder i Oslo Grønn Ungdom, Christine Evjen til Vårt Oslo.

Sammen med representanter for byrådspartienes to andre ungdomsorganisasjoner har hun kjempet en lang kamp for å få regler mot reklame som gir et falsk inntrykk av virkeligheten.

Allerede i 2016 ble forslaget fremmet av Sosialistisk Ungdom og vedtatt i Ungdommens bystyre. Det stod blant annet 16 år gamle Astri Elgethun bak, som er leder i Oslo SU.

– Vi er kjempefornøyde. Vi har jobbet så lenge for det, og det at det ble tatt opp i bystyret og vedtatt er kjempestort, sier hun til NRK.

Vil ha forbud i hele landet

Hun mener det er feil at en bransje skal tjene penger på at ungdom får et dårlig selvbilde.

Vi vil ikke at noen skal tjene penger på at noen skal føle seg dritt Astri Elgethun (16)

Elgethun er sikker på at de store kleskjedene vil tilpasse seg de nye reglene i hovedstaden. Og nå ønsker hun seg et nasjonalt vedtak.

– Jeg håper dette sender et signal til hele landet.

Det opprinnelige forslaget var egentlig å merke all retusjert reklame, men da saken kom opp gikk bystyret enda lenger og forbød det i stedet.

– Det er skikkelig kult. Da vi så at forslaget de ville fremme var enda mer radikalt, så ble vi veldig glad, sier hun.

– Reklamebildene fremmer usunne kroppsidealer

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er glad vedtaket gikk gjennom onsdag.

– I møte med såkalt perfekte menneskekropper, som ikke ligner på ens egen kropp, er det lett å føle at det er en selv det er noe galt med. Mange av reklamebildene fremmer usunne og urealistiske kroppsidealer. Disse er i tillegg ofte endret betraktelig gjennom retusjering. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå står sammen med ungdommen her, sier hun.

Berg opplyser til Vårt Oslo at arbeidet med å legge inn krav i kommunens reklamekontrakter allerede har startet.

I 2016 vedtok Trondheim kommune å forby all reklame som kan bidra til kroppspress.