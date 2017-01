Oslo Fiskehall vil lage sjømatsenter på Vippetangen

– Vi kan ha storskjerm som viser hvordan fisken blir tatt opp i havet, direkte fra fiskebåten, sier daglig leder i Fiskehallen, Bjørn Gjeitnes, om sjømatsenteret han håper blir en realitet.

I den verneverdig gule bygning fra 30-tallet på Vippetangen i Oslo, jobber over 100 ansatte med å filetere og foredle fisk.

I over 80 år har det vært fiskeproduksjon her. Oslofolk har passert bygget i alle år på vei til ferjene til øyene i fjorden. Nå er ferjeleiet flyttet, men for Vippetangen er det planlagt nytt liv.

– I forslaget ligger det blant annet at man skal ta vare på noen av byggene, som fiskehallen. I tillegg ser man for seg en større publikumsattraksjon her, men det er ikke bestemt hva det skal være, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG).

Hallen ligger på Vippetangen i Oslo, og har huset fiskeproduksjon de siste 80 årene. Foto: Else Karine Archer / NRK

For kort horisont for millioninvestering

Planene for Vippetangen skal behandles politisk i løpet av året. For Fiskehallen, som gjerne vil være med på moroa, er en millioninvestering i et nytt sjømatsenter en sjanse å ta fordi de ikke vet om de får fornyet kontrakten med kommunen,

– Vi kan ikke bare være et bygg med murvegger som folk går rundt. Vi må slippe folk inn, sier daglig leder ved Fiskehallen, Bjørn Gjeitnes. Foto: Else Karine Archer / NRK

– Vi vil bli et sjømatsenter hvor folk kan komme og se hva som egentlig skjer før fisken ligger på tallerkenene hjemme hos hver enkelt, sier Gjeitnes.

Han ser for seg fiskeutsalg, restaurant med takterrasse og undervisningslokaler for skoleklasser.

Men hallen står på kommunal grunn og festeavtalen gjelder bare til 2023, noe som er for kort horisont for eierne.

– Vi har levd med dette i mange år og bedriftene her på huset har investert hele tiden selv om de har hengende over seg at dette kan ta slutt.

Fisken er fanget i Atlanterhavet på linebåter. Kundene til Fiskehallen er restauranter og butikkjeder. Foto: Else Karine Archer / NRK

Pusser opp

Likevel er de allerede i gang med å pusse opp bygningen med smårutete 30-tallsvinduer og riktige fargepalett, og har fått grønt lys av Byantikvaren. Bygningen står på listen over vernede bygg.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen kan ikke love Fiskehallen noen lengre festeavtale. Foto: Else Karine Archer / NRK

– Virksomheten er et levende kulturminne, et arkitektur monument. Bygget er funksjonalisme fra 1933 og har blitt fint satt i stand de siste årene. Det et kjempe-utgangspunkt for det livet alle ønsker seg på Vippetangen, sier avdelingsleder hos Byantikvaren, Morten Stige.

Men byutviklingsbyråden kan ikke love noen lengre festeavtale på en stund.

– Når områdeprogrammet er vedtatt av bystyret, så vil vi kunne si mer langsiktig om utviklingen på vippetangen, og det kan få konsekvenser for å inngå en ny kontrakt.

– Jeg har forståelse for at det er et usikkerhetsmoment. Jeg syns planene de har er veldig positive, så jeg forstår at det er viktig at vi får gjort den politiske behandlingen av områdeprogrammet innen en relativt kort tidsperiode, sier Hanna Marcussen.