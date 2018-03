Oppvaskmøte: Foreslår nye sluser ut av Kollen

Både arrangøren, Sporveien og fulle folk fikk kritikk, etter at det oppsto kaos i Holmenkollen skifesthelgen. Rundt 100 000 mennesker møtte opp.

Oslo Røde Kors behandlet et hundretalls mennesker for alkoholrelaterte skader og folk fortalte om mange som besvimte i trengselen.

Sluse folk til andre stasjoner

Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder i Holmenkollen Skifestival. Foto: Andreas Sundby / NRK

Oslo kommunes Rina Mariann Hansen og Skifestivalens Kristin Vestgren Sæterøy er enige om at hovedproblemet oppsto da store menneskemengder skulle ut av Marka.

– Med folk som er beruset og har utagerende oppførsel, så sliter vi med å få folk i rekker og til å gå der de skal gå, sier Sæterøy.

– Hvilke alternativer har man til å komme seg ned til byen, bortsett fra T-banen?

– Det er jo egentlig å bruke beina, da. Og da må vi se på litt andre veier, for eksempel over Midtstuen.

Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet. Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Rina Mariann Hansen sier at det er viktig å se på hvordan man sluser folk til de forskjellige T-banestasjonene, men også om folk bør bruke andre veier ut av Marka, til andre kollektivknutepunkt.

– Det å sluse folk riktig vei ut av Marka er et ansvar som arrangøren skal ta, og som jeg opplever at de nå tar.

«Skifest med måte»

Byråden er glad for at de kommunale etatene nå skal innkalles til nytt møte i prosjektet «Skifest med måte».

– Jeg er helt sikker på at det er et godt grunnlag for et mye, mye bedre arrangement neste år. Både en utrolig stor idrettsfest, men også at folk opplever det som trygt og enkelt og komme seg hjem derfra, sier Rina Mariann Hansen.

I fjor vår ble det, ifølge Bergens Tidende, også pekt på «Skifest med måte» som løsning på problemer med alkohol og trengsel. Tirsdag ettermiddag 2018 sier Holmenkollen Skifestival at de skal fortsette med å evaluere årets festival.

– Vi kommer til å fortsette vårt prosjekt som heter «Skifest med måte». Der kommer vi til å evaluere og se på hvilke typer løsninger ser vi for 2019, sier Kristin Vestgren Sæterøy.

Folk utenbys fra

Holmenkollen Skifestival tar kritikk på dårlig kommunikasjon.

– Det vi også så var at det var publikummere fra andre deler av Norge her. De vet ikke hvor de skal gå, så vi har absolutt en jobb å gjøre med å se på hvordan vi skilter og hvordan vi kommuniserer bedre med publikum.

– Vi kommer til å se over alle våre prosesser om hva vi kan forbedre. Nå er det en god evalueringsfase fram til september, hvor vi begynner med møtene med alle «Skifest med måte»-deltakerne igjen. Og så setter vi en god plan for 2019.