Oppfordrer til lusesjekk hver måned

Forsker Preben Ottesen ved Folkehelseinstituttet tror folk synes det er stress med lusesjekk. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Det kribler intenst i hodebunnen, og en runde med lusekammen avslører deg: Du har fått lus. Men hva nå?

Du bør starte behandling og varsle venner, familie og andre du har vært i kontakt med så fort som mulig. Mest sannsynlig har du smittet noen, for du har hatt lus lenge før symptomene melder seg.

– Det store problemet med hodelus er at det tar lang tid fra man blir smittet til man merker noe. Det kan gå flere måneder før man begynner å klø. Noen får aldri kløe, sier Preben Ottesen, forsker ved Folkehelseinstituttet, til NRK.

Sjekker for sjelden

Ved sjekking minst én gang i måneden kan man redusere mengden hodelus i samfunnet, mener han.

– Hva tror du folk tenker når dere ber folk sjekke minst én gang månedlig?

– Stress, tenker de da. Det er lett for meg å si at man bør gjøre det, men det er også et faktum at det er det som må til.

Hvordan du utfører en lusesjekk kan du lese om her.

Dette er synderen: Hodelusen (Pediculus capitis), en blodtørstig vampyr som må drikke blod fra oss minst to ganger om dagen for å overleve. Oransjebrun og 2-3 millimeter lang kan den være vanskelig å oppdage, og bli kvitt. Foto: Reidar Mehl / NTB Tema

Sjekker ved kampanje

Forskning har vist at omtrent halvparten av gutter i sjetteklasse har hatt lus, mens det samme gjaldt for 60 prosent av jentene på samme klassetrinn.

Likevel: Det er bare fem prosent av befolkningen som faktisk sjekker barna sine så ofte som Folkehelseinstituttet anbefaler.

– Det store flertallet sjekker nok bare når de hører om kampanjer.

Effektivt med samtidige kontroller

En slik kampanje er på gang nå. Uke 10 har blitt nasjonal uke for lusesjekk, og foresatte oppfordres til å sjekke barna sine denne uken.

Det mest effektive har nemlig vist seg å være dersom folk utfører kontrollen samtidig, og dermed starter behandling samtidig, dersom man oppdager lus.

– Stort sett er mange flinke til å varsle andre dersom de oppdager at de har lus, og de fleste er også flinke til å behandle. Men det som er viktig er å lete etter lus rutinemessig. Sjekkefrekvensen – det er der det svikter.