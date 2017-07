Oppegård kommune vedtar mobbebot

I februar i år fikk Oppegård kommune et forelegg fra politiet. Bakgrunnen var flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde psykisk mobbing. Kommunen vedtok ikke boten da, men ba om en grundigere redegjørelse. Nå har statsadvokaten besluttet å opprettholde forelegget.

Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. Foto: Oppegård kommune

– Statsadvokaten sier forelegget er en reaksjon på en systemsvikt i forhold til systematisering av dokumentasjon av forebyggende arbeid for å ivareta elevenes psykososiale miljø, sier konstituert rådmann i Oppegård, Lars Henrik Bøhler, til NRK.

– Vi er helt enig med statsadvokaten. Vi kunne vært tydeligere på våre rutiner og bedre på å dokumentere det vi faktisk har gjort.

To elever anmeldte

Fra 2011 til 2015 var det flere tilfeller der elever ved Vassbonn skole opplevde psykisk mobbing. To jenter anmeldte forholdene. Politiet mener skolen fulgte for dårlig opp og ga derfor kommunen bot.

Ifølge politiet håndterte ikke Vassbonn skole konflikter og situasjoner i det psykososiale miljøet slik de skal etter loven. Opplæringsloven sier at skolen aktivt og systematisk skal jobbe for å fremme et godt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Tilsyn fra Fylkesmannen

Skolen og kommunen fikk kritikk fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i fjor og ble pålagt å utarbeide rutiner og sikre at alle ansatte vet hvordan de skal reagere i ulike situasjoner.

Tema for tilsynet var skolenes arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø. Bøhler sier kommunen har lært mye av tilsynet:

– Tilbakemeldingene har gjort at vi har sett på alle våre rutiner og praksis i forhold til å forhindre, forebygge og følge opp uønsket adferd, sier Bøhler.

Skuffet over størrelsen

– Det er overraskende at Oppegård kommune vedtar forelegget, i lys av at kommunen tidligere har nektet for å ha gjort noe galt i disse sakene og også gitt uttrykk for at de ikke skjønner hva de var ilagt bot for, sier advokat Frode Sulland, som representerer den ene jentas familie.

Advokat Frode Sulland. Foto: Lotten Christiansen / NRK

Jenta byttet i 2015 til en annen skole. To måneder etter skolebyttet tok hun sitt eget liv. Tidligere i år skrev advokaten i et klagebrev mot forelegget at hun tok livet sitt som følge av mobbingen.

Sulland sier i dag at familien er glad for at kommunen tar ansvar og aksepterer at den har brutt opplæringsloven.

– Vi er skuffet over at foreleggets størrelse var såpass lavt, for det markerer ikke alvoret i saken.

De klaget til statsadvokaten over foreleggets størrelse, uten å få medhold, og har bragt saken videre til Riksadvokaten.

– Når kommunen har vedtatt boten er denne saken ute av verden. Det generelle spørsmålet håper vi likevel at Riksadvokaten vil ta tak i, slik at man for fremtiden kan ha et annet og mer preventivt bøtenivå i disse sakene.