Økohus gir prisrekord i Hurdal

Åtte av de ti dyreste boligene som ble solgt i Hurdal i fjor ligger i økolandsbyen. Et hus legges nå ut for 6,8 millioner kroner. En kvadratmeterpris på 40 000 kroner er over dobbelt så høyt som gjennomsnittet i Hurdal, skriver Romerikes Blad.