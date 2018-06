Øker boten til Små Enheter etter Vollen-drapet

Nå øker Riksadvokaten foretaksboten til Små Enheter fra 200.000 kroner til 500.000 kroner.

Norges riksadvokat, Tor-Aksel Busch, har konkludert med at det burde vært gjort mer for å kartlegge særlige farer ved nattevaktens arbeidssituasjon.

Boten økes etter at Arbeidstilsynet klagde på den første boten fra statsadvokaten.

– Dette sender et signal til norsk arbeidsliv om hvilket tungt ansvar som hviler på arbeidsgiver for å ivareta sikkerheten til ansatte som kan bli utsatt for alvorlige hendelser, sier Hanne Luten, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold.

Jobbet alene på drapsnatten

Miljøterapeuten Anna Kristin Gillebo Backlund var i realiteten alene på jobb, fordi den andre nattevakten sov i et annet rom.

I avgjørelsen fra Riksadvokaten står det blant annet at Små Enheter var kjent med at det forelå en betydelig risiko, ettersom jenta ved flere tidligere anledninger hadde vært voldelig.

Hun hadde også flere ganger sagt at hun ønsket å drepe seg selv og andre.

Anna Kristin Gillebo Backlund ble bare 30 år gammel. Foto: Privat

Familien mener boten er for lav

Amund Gillebo, broren til drepte Anna Kristin (30), og resten av familien er fornøyd med at Riksadvokaten har konkludert med at det er gjort grove feilvurderinger i saken.

– Men en bot i en slik sak bør ha en større preventiv effekt og virke mer avskrekkende på andre arbeidsgivere som kan komme opp i lignende situasjoner i fremtiden, sier Amund Gillebo.

Familien mener at en bot på 500.000 ikke er nok.

– Boten bør settes såpass høyt at den merkes på lommeboka. For store konsern og internasjonale selskaper som Unicare, så mener vi at dette beløpet ikke er så veldig mye å snakke om.

– Kommer dere i familien til å be om noe erstatningskrav?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå.

Amund Gillebo er glad for at Små Enheter i Vollen i Asker er blitt stilt til ansvar for brudd på arbeidsmiljøloven. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Fikk ni år i fengsel

Det var natt til tirsdag 28. oktober 2014, at en 15 år gammel jente tok livet av Gillebo Backlund (30) . Etter en lang rettsprosess ble jenta kjent tilregnelig og dømt i lagmannsretten til ni års forvaring for drapet.

Anna Kristin Gillebo Backlund ble begravet i Hauketo-Prinsdal kirke. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Små Enheter vedtar boten

Små Enheter har i dag syv avdelinger for ungdom i alderen 13 til 20 år som er utsatt for omsorgssvikt og traumer, har relasjonsskader, atferdsproblematikk og symptomer på psykiske lidelser.

Barnevernsinstitusjonen ble overtatt av Unicare året etter tragedien og drives i dag av ny ledelse.

– Det har blitt gjennomført omfattende prosesser internt og eksternt, parallelt med politiets etterforskning, sier konsernsjef i Unicare, Tom Tidemann.

Små Enheter sier de vil vedta boten.

– Vi har vært klare på at vi tar med oss alle konklusjonene i vårt videre forbedringsarbeid. Det har skjedd en ubeskrivelig tragedie. Vi er glade for at politiet og påtalemyndigheten har gått grundig gjennom hele saken.