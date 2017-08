Økende problem med falske billetter

Mellom 150 og 200 mennesker ble avvist ved inngangen til Øyafestivalen fordi de hadde falske billetter, ifølge Jonas Prangerød, PR-sjef for Øya. Han mener problemet med falske billetter virker å være økende. Han mener at mange som ønsker billetter er for naive når de inngår avtaler med fremmede som selger billetter over internett.