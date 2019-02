De som bygde borettslagene Lillehaugen og Haugen fulgte ikke kommunens regler for bygging ved søppelfyllinga, og dermed er de skyld i problemene, hevder Skedsmo kommune.

Skedsmos rådmann Erik Nafstad mener de som bygget ut borettslag ved søppeldeponi ikke fulgte kravene som kommunen stilte. Foto: Nadir Alam / NRK

– Utbygger har mest trolig ikke foretatt nødvendige og forutsatte tiltak for å hindre innsig av metangass i boligområdet og boligene, skriver rådmann Erik Nafstad i et notat til politikerne.

I notatet står det at «det er ikke dokumentert at det faktisk ble bygget en membran/tetningsskjerm ved Lillehaugen og Haugen, slik som forutsatt i plan- og byggesaken».

Tetningsskjermen var en vertikal leirvegg som skulle bygges i bakken mellom søppelfyllinga og boligområdene, og som etter kommunes plan skulle hindre eksplosive søppelgasser å sige inn i boligene. Som NRK tidligere har fortalt advarte helsesjefen mot utbyggingen, men kommunen kom til at boliger og deponi kunne kombineres med forebyggende tiltak i bakken.

–Det ville trolig ikke vært innsig av metangass i boenhetene dersom utbygger hadde bygget en membran/tetningsskjerm, og avstand mellom tetningsskjerm og bebyggelse var blitt overholdt, står det i notatet.

OBOS deltok

I notatet navngis flere selskaper som var involvert i skandaleutbyggingen ved kommunens avfallsdeponi, deriblant tomteselskapet til OBOS, Norges største boligbyggelag.

Ifølge Skedsmo kommune var det aksjeselskapet Haugen Eiendom som var tiltakshaver (byggherre) i utbyggingen av Lillehaugen og Haugen, som skjedde rundt år 2000.

Dette selskapet var igjen eid OBOS tomteselskap, Skedsmo boligbyggelag (nå BORI) og Bjørn (Bygg) As i felleskap.

OBOS-sjef Daniel Siraj vil ikke ta standpunkt til om de har ansvar for deponiskandalen i Skedsmo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

–Dette ligger jo nå veldig langt tilbake i tid, i et selskap som nå er oppløst, og hvor OBOS bare hadde en tredels eierandel og ikke engang hadde prosjektledelsen, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Siraj.

- Å ta standpunkt til påstandene om ansvar og om hva som ble gjort rett og galt dengang, det vil vi ikke så lenge etterpå, sier Siraj. Han opplyser at ingen av dem som jobbet med prosjektet i sin tid jobber i OBOS lenger.

Samtidig lar han det tydelig skinne igjennom at saken uansett vil være foreldet. Selskapet Haugen Eiendom AS finnes heller ikke lenger.

Kommunen peker på flere

Mens det var kommunens eget tomteselskap som solgte eiendommene som ble brukt til utbygging av eneboliger, var det en lokal grunneier som solgte tomtene som nå huser to borettslag med tilsammen rundt 90 leiligheter. Mange av beboerne i disse leilighetene kjemper nå for å komme seg vekk fra området.

Kommunens ansvar for problemene var svært begrenset, ifølge kommunen selv.

– Skedsmo kommune hadde ingen annen rolle ved utbygging av Haugen og Lillehaugen borettslag enn som plan- og bygningsmyndighet, skriver rådmannen.

Kommunens kart viser den nedgravde søppelfyllingen (blå-skravert felt), mens de røde prikkene viser boliger med gassproblemer, mens de røde ringene viser skakke boliger. Foto: Skedsmo kommune

Kommunen peker på at selskapet Bjørn AS var ansvarlig søker, ansvarlig samordner, ansvarlig utførende for tømrerarbeider, og ansvarlig kontrollerende.

Dette selskapet eies nå av PEAB Bygg Norge.

Selskapet bekrefter ovenfor NRK at de kjøpte Bjørn Bygg as i 2006, men direktør Arild Østgård sier han ikke kjenner saken fra Skedsmo.

Vi har ikke fått noen henvendelse fra kommunen, så inntil vi får det, sitter vi i ro. Altså, ikke kommenterer den, sier han.

-Borettslag kan være ansvarlig

Ikke nok med at Skedsmo kommune nå skylder på flere andre for problemene ved deres store avfallsdeponi. Kommunen mener også at borettslagene selv står ansvarlig.

«Haugen og Lillehaugen borettslag vil, som grunneiere av eiendommene, selv kunne være ansvarlige etter forurensningsloven § 7 første og andre ledd selv om disse ikke selv aktivt har forårsaket forurensningen. Det er tilstrekkelig å være i besittelse av den forurensende eiendommen som eier for å kunne bli utpekt som ansvarssubjekt. Dette er også lagt til grunn i rettspraksis», går det fram av notatet.

– Det grenser til komisk. Mannen i gata skal sitte med ansvaret for problemene ved kommunens søppeldeponi. Det henger jo ikke på greip, sier Nina Evensen som er en av beboerne i Haugen borettslag.

–Vi finner det underlig at kommunen vurderer å rette krav mot oss, forøvrig vil vi avstå fra å kommentere innholdet i notatet, sier Johnny Brevik som er administrerende direktør i Boligbyggerlaget på Romerike(BORI).

Rådmann i Skedsmo kommune, Erik Nafstad, vil ikke kommentere saken utover det som står i notatet til politikerne.