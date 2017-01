Obos-prisene steg med nesten 30 prosent i fjor

– Det er ikke greit. Nåløyet blir trangere og trangere for folk som skal etablere seg i boligmarkedet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i Obos.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris ligger nå på 63.525 kroner. Prisveksten fra november til desember var på 2,3 prosent. For året som helhet endte veksten for Obos-boliger på 29,5 prosent i fjor.

Flere tusenlapper i døgnet

For å ta et eksempel: En økning på 29,5 prosent for en leilighet til tre millioner kroner tilsvarer 885.000 kroner. Det vil si en økning på 2418 kroner i døgnet i 2016.

Daniel Kjørberg Siraj er konsernsjef i Obos. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / OBOS

– Når en treroms på 65 kvadratmeter på Etterstad kostet 3,2 millioner ved starten av året og nå koster 4,5, sier det seg selv at det er mange som faller av, sier Siraj i Obos.

Nå vil han ha politikerne til å sale ordentlig om.

– Nå må noe gjøres. Prisveksten viser med all tydelighet at det nå er behov for handling. Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende. Men i konkret handling har det skjedd for lite i påvente av utredninger og politiske forankringsprosesser, sier Siraj.

Tror på videre vekst

– I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier han.

Obos-sjefen tror på fortsatt prisvekst i 2017.

– For landet under ett tror vi bruktboligprisene vil stige med åtte prosent, mens vi i Oslo regner med en prisvekst på 16 prosent, sier Kjørberg Siraj.

I de dyreste bydelene i Oslo ligger kvadratmeterprisen på Obos-boliger i dag på omkring 80.000 kroner. I de rimeligste strøkene er prisen omkring 50.000 kroner per kvadratmeter.