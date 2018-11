Nytt utslipp i Alnaelva

Politiet ble kontaktet av brannvesenet klokken 19.05 torsdag kveld, etter mange telefoner med meldinger om en kraftig diesellukt ved Alnaelva.

– Da vi kom frem luktet det kraftig der. Uten at jeg kan si dette sikkert ennå, så er dette trolig et kraftig utslipp, forteller operasjonsleder i Oslopolitiet, Vidar Pedersen.

Brannvesenet har lagt ut fem meter lange lenser på fire forskjellige steder, og søker sammen med politiet for å finne kilden til lekkasjen.

Trolig er kilden oljetanker på Alfaset. Ifølge brannvesenet dreier det seg om fyringsolje.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Store oljetanker i området

Det lekker store mengder fyringsolje fra et rør ved Breivollveien på Alnabru, men det er foreløpig usikkert hvor eller hvilken bedrift lekkasjen eventuelt kommer fra.

Det ligger flere store bedrifter i nærheten og flere store oljetanker i området.

Brannvesenet sier til NRK at de mistenker at utslippet er stort, men vet ikke sikkert hvor stort omfanget er ennå.

Brannvesenet har en båt ved Sørenga Sjøbad nå, som skal passe på og måle utslippene. Det ligger også lenser der for å samle opp eventuell olje.

En sugebil er også på vei og totalt sju brannbiler jobber langs Alnaelva.

UTSLIPP: Mannskapene forteller om en kraftig diesellukt i området. Hvor omfattende lekkasjen er vet man foreløpig ikke. Foto: Vegar Erstad / NRK

– Lukk vinduene hvis lukten er kraftig

Kriminalvakten har også rykket ut til stedet.

Det har også Oslo vann og avløps etaten i Oslo kommune, som forteller at de også har funnet olje i overvannet i en kum like ved Arvesetveien på Alfaset.

– Det er ingen tegn på at oljen har lekket ut i fjorden ennå, men dette må vi undersøke nærmere, sier innsatsleder Christoffer Bang.

– Hvis folk lukter kraftig diesel i området, så bør de lukke vinduene sine, sier innsatslederen til NRK.

LETER: I sommer rant om lag 50.000 liter med fyringsolje ut i Alnaelva og videre ut i fjorden. På bildet ser man olje som ligger i vannoverflaten. Foto: Rolf Petter olaisen / nrk

Stor lekkasje i Alnaelva i sommer

Onsdag 30. mai ble det lekket titusenvis av liter med fyringsolje ut i Alnaelva.

Utslippet kom fra Sporveien sitt anlegg på Ryen.

28 000 liter fyringsolje rant ut i Alnaelva, og oljen kunne spores ved øyene i indre Oslofjord.

Brannvesenet måtte ha lenser liggende ute ved Sørenga Sjøbad i Oslofjorden i hele sommer, for å forhindre at det skulle lekke mer olje ut fra Alnaelva.

Fyringsoljen kom fra en sprekk i et rør til Sporveiens fyringsanlegg. Under et tilsyn i juni avdekket Miljødirektoratet røret ikke hadde blitt sjekket på 54 år.