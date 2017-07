Nytt tap for huskapper

Mannen som kuttet naboens hus i to ønsket å få gjenåpnet sivilsaken, men retten sier nei. Han mente det var grunnlag for å mistenke to av naboene for å ha forklart seg falskt da Borgarting lagmannsrett behandlet saken. Dette avviser Eidsivating, skriver Budstikka.